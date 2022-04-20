EYT'yi beklemeden bu formülle 2160 gün kazanç cepte! Staj yapan 4A,4B,4C'liye erken emeklilik! Asgari ücrete göre ayda 1.601 lira...
Milyonlarca çalışan erken emeklilik hayaliyle yaşıyor. Genellikle uzun süredir çalışma hayatında yer alanlar sıklıkla erken emeklilik formüllerini inceliyor. Bir yandan EYT meselesi gündemde yerini korurken diğer yandan erken emeklilik formülleri sıkı takip ediliyor. Buna bağlı olarak, staj sigortası emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmiyor. Ancak bir istisnai durum söz konusu. O şartı yerine getiren kişiler staj sonrası borçlanma yapıp erken emeklilik imkanı kazanıyor. Peki, staj sigortası hangi durumlarda başlangıç sayılıyor? İşte tüm merak edilenler...
20.04.2022 09:21 - Son Güncelleme: 20.04.2022 09:22
SGK'ya göre emekli olabilmek için yaş, prim ve yıl gibi üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Bu 3 şartın dışında erken emekli de olma şansına sahipsiniz. Staj sigortası emeklilik hesaplamalarında başlangıç olarak kabul edilmiyor ancak istisna durumlar var. Avukatlar staj sürelerini borçlanabilirken anneler için de başlangıç sayılma durumu söz konusu oluyor. İşte konu hakkında merak edilenler!
STAJ YAPANA BORÇLANMA HAKKI
Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre emekli olabilmek için yaş, prim ve yıl gibi üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Yani emeklilik için öncelikle uzun vadeli denilen sigorta kollarından birisinden sigortalı olmak, işe giriş tarihine göre belli sayıda prim gününü ödemiş olmak ve belli bir yaşa gelmek gerekiyor.