DEVLET DESTEĞİ MÜJDESİ! Karı koca olanlara ayrı ayrı 16 bin TL veriliyor! Hesaplara toplam 32 bin TL para yatıyor! 27 yaşından önce...
Karı koca olanlara ayrı ayrı 16 bin TL veriliyor! DEVLET DESTEĞİ MÜJDESİ! Hesaplara toplam 32 bin TL para yatıyor! Katılımcıların 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması gerekiyor. Evlenmek isteyen ancak maddi durumu olmayan gençlere devletten yardım eli uzatıldı. Çeyiz hesabı ile evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapanlar maddi yardımdan alabilecek. Gelin detaylara hep birlikte bakalım...
Karşılıksız veriliyor, henüz başvuru yapmamış olanlar hemen haberimizi okusun! Devlet 2022 yılında da gençlere destek vermeye devam ediyor. Bir çok kişi bu yardımdan habersiz olduğu için faydalanamıyor. Kadın ve erkekler ayrı ayrı başvuru yaparak binlerce lira para yardımı alabiliyor. Kriterlere uyanlara ayrı ayrı 16 bin TL, toplamda ise 32 bin TL ödeme yapılıyor. En geç 30 gün içerisinde yatırılan bu paralardan kimlerin faydalanabileceğine, başvuru şartlarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
Çocuklarını evlendirmek isteyen ancak maddi yönden durumu yetersiz olan aileler rahata kavuşacak. Çocuklarınız bilmiyorsa bilgilendirmek ebeveynlere düşüyor. Hem gelin hem damat Çeyiz Hesabı açtıkları taktirde devlet de maddi yardımda bulunuyor. Nasıl mı? İşte çeyiz yardımı alabilmek için gereken şartlar…
Çeyiz hesabında 24 yaşından önce evlenen gençlere devlet biriktirmiş oldukları paraya ek olarak biriktirmiş oldukları para üzerinden hesaplanmak üzere hibe para yardımı yapıyor.
Gençler isterlerse mevduat hesabı açarak biriktirdikleri paraya faiz getirisi de sağlıyorlar. Çiftlerin ayrı ayrı olarak hesap açmaları durumunda devlet tarafından ödenen çeyiz hesabı desteği rakamı 32 bin liraya kadar çıkıyor.
ÇEYİZ HESABI BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Devletin çeyiz desteği 2022 yılı için arttırıldı. Her yıl açıklanan yeniden değerleme oranı üzerinden rakamlar güncellenirken çeyiz hesabı açan bankalar üzerinden yapılan başvuruda evlenmeden önce çeyiz hesabı açarak en az 3 sene boyunca bu hesapta birikim yapan kişilere evlilik öncesi biriktirdikleri paraya ek olarak devlette hibe para yardımı yapıyor.