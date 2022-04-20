DEVLET DESTEĞİ MÜJDESİ! Karı koca olanlara ayrı ayrı 16 bin TL veriliyor! Hesaplara toplam 32 bin TL para yatıyor! 27 yaşından önce...

Karşılıksız veriliyor, henüz başvuru yapmamış olanlar hemen haberimizi okusun! Devlet 2022 yılında da gençlere destek vermeye devam ediyor. Bir çok kişi bu yardımdan habersiz olduğu için faydalanamıyor. Kadın ve erkekler ayrı ayrı başvuru yaparak binlerce lira para yardımı alabiliyor. Kriterlere uyanlara ayrı ayrı 16 bin TL, toplamda ise 32 bin TL ödeme yapılıyor. En geç 30 gün içerisinde yatırılan bu paralardan kimlerin faydalanabileceğine, başvuru şartlarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...