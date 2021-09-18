Altın fiyatları kendine yeni yön tayin edecek! Denk gelenlerin nutku tutulabilir! Resmen barut fıçısı gibi... Bir süredir gram altın 480 lira seviyelerinde gezinirken yatırımcıların kafası karıştı. Altın fiyatlarında yaşanan peş peşe düşüş ve yükselişle birlikte sonunda fiyatlar belirli seyirlerde dolanmaya başladı. Uzmanlar bu doğrultuda ons altın fiyatında 1800 doların psikolojik destek sınırı olduğunu ifade ediyor. Ons fiyatları uzun bir sürenin ardından ilk defa 1787 dolar seviyelerine geriledi. Çeyrek, gram, tam ve yarım altın yatırımı olanlar ise gelecek günlerde kendilerini nelerin beklediğini merak ederek uzmanların piyasalara dair yaptığı yorumları sık sık incelemek istiyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki güncel durumla ilgili analizlerini yatırımcılara aktardı.