ŞEKERE ZAM MI GELDİ? Şekere ne kadar zam geldi, kilosu kaç TL oldu? A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi 1, 2, 3 kilo toz şeker fiyatları...

ŞEKERE ZAM MI GELDİ? 1 çuval şeker fiyatı ne kadar? Şekere ne kadar zam geldi, kilosu kaç TL oldu? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Şeker fiyatıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Son dönemde artan şeker fiyatlarına bir yenisi daha eklendi. Buna göre şeker fiyatlarına yüzde 37 ila 67 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. İşte A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi 1, 2, 3 kilo toz şeker fiyatları...