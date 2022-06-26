ŞEKERE ZAM MI GELDİ? Şekere ne kadar zam geldi, kilosu kaç TL oldu? A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi 1, 2, 3 kilo toz şeker fiyatları...
Son dakika... Şeker fiyatlarına yüzde 37-67 oranlarında zam yapıldığı duyuruldu. Kararın 27 Haziran'dan itibaren geçerli olduğu ifade edildi. Vatandaşlar da internet arama motorlarında ŞEKERE ZAM MI GELDİ? 1 çuval şeker fiyatı ne kadar? Şekere ne kadar zam geldi, kilosu kaç TL oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte son dakika gelişmenin detayları ve A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi toz şeker fiyatları...
ŞEKERE ZAM MI GELDİ? 1 çuval şeker fiyatı ne kadar? Şekere ne kadar zam geldi, kilosu kaç TL oldu? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Şeker fiyatıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Son dönemde artan şeker fiyatlarına bir yenisi daha eklendi. Buna göre şeker fiyatlarına yüzde 37 ila 67 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. İşte A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi 1, 2, 3 kilo toz şeker fiyatları...
Türkşeker'den yapılan açıklamada, "50 kilogramlık polipropilen torbada ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkış satış fiyatı, halkımızın market raflarından kristal şekere uygun fiyata erişimini teminen 27.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkşeker Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş. ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. için KDV hariç 13 TL/kg, diğer tüm müşterilerimiz için KDV hariç 15 TL/kg olarak yeniden belirlemiştir ifadeleri kullanıldı.
ZAMLI ŞEKER FİYATLARI
Kristal şekerin fabrika satış fiyatı 27 Haziran itibariyle (50 kilogram) şeker, Tarım Kredi marketlere 390 TL'den 650 TL'ye, diğerleri için 550 TL'den 750 TL'ye çıktı.