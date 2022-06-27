Şekere ne kadar zam geldi, kilosu kaç TL oldu? ŞEKERE ZAM MI GELDİ? A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi 1, 2, 3 kilo toz şeker fiyatları...

Türkşeker'den yapılan açıklamada, "50 kilogramlık polipropilen torbada ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkış satış fiyatı, halkımızın market raflarından kristal şekere uygun fiyata erişimini teminen 27.06.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkşeker Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş. ve Tarım Kredi Birlik A.Ş. için KDV hariç 13 TL/kg, diğer tüm müşterilerimiz için KDV hariç 15 TL/kg olarak yeniden belirlemiştir ifadeleri kullanıldı.