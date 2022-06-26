Birden fazla kıdem tazminatı alabilirsiniz! Kıdem tazminatında 1 yıl detayı! Sınır yok ama süreyi kaçıran alamaz!
Milyonlarca çalışan kıdem tazminatı alabilme şartlarını araştırıyor. Kıdem tazminatına hak kazanma, işverenin işçiyi çıkarması ile oluşuyor. Ancak bazı durumlarda işçi kendisi de çıksa kıdem tazminatı alabiliyor. Özellikle kadınlar, evlendikten 1 yıl içerisinde başvuruda bulunurlarsa kıdem tazminatına hak kazanıyor. İşte detaylar...
Kadın çalışanlar evlendikten sonraki bir yıl içinde istifa ederek kıdem tazminatlarını alabiliyor. Bu hakkın kullanılmasında bir sınır yok. Yani kadın işçi üç kez evlense bile üç kez kıdem tazminatını alabilir. İstifa ettikten sonra da yeni bir işe girebiliyorlar.
Kıdem tazminatında mevcut uygulama 1475 sayılı İş Kanunu'nun halen yürürlükte olan 14. maddesi uyarınca yürüyor. Bu maddenin 5. fıkrasında kadın işçilere kıdem tazminatı için önemli bir istisna tanınmış durumda. Buna göre kadın işçiler evlendikten sonraki bir yıl içerisinde istifa ederek kıdem tazminatlarını alabiliyor. Bunun gerekçesi ise Medeni Kanunun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen 159. maddesiydi.
Bu madde, evlendikten sonra kocanın çalışmasını istememesi halinde kadının evlilik birliğinin devam etmesi amacıyla işinden ayrılmak durumunda kalabileceğini ifade ediyordu. Günümüzde bu maddenin gerekçesi ortadan kalkmış olmakla beraber evlenen kadın işçinin kıdem tazminatı alabilme hakkı devam ediyor. Akşam gazetesinden Okan Güray Bülbül bugünkü köşesinde, kadın çalışanlara evlilik nedeni ile doğan kıdem tazminatı hakkını yazdı. İşte konun detayları...
ÇALIŞAN LEHİNE KARAR
Bu hakkın kullanılmasında herhangi bir sınır yok. Yani kadın işçi üç kez evlenirse üç kez kıdem tazminatı alabilir. İlk evliliği nedeniyle bir yıl ve daha fazla süredir çalıştığı işyerinden istifa ederek ayrılan kadın işçi kıdem tazminatını alıp boşandıktan sonra yeniden bir işe girip ikinci kez evlenirse, yine istifa ederek yeniden kıdem tazminatı hakkını elde eder.
Bu hakkı kullanan kadın işçinin yeniden çalışmaya başlaması için boşanması da şart değildir. Evlendikten sonra bir yıl içerisinde daha iyi bir iş teklifi alan kadın işçi evlilik nedeniyle mevcut işyerinden kıdem tazminatını alarak ayrıldıktan sonra farklı bir işyerinde daha iyi ücretle çalışmaya başlayabilir. Kadın işçilerin bu haklarını kötüye kullanıp kullanmadığı konusunda Yargıtay'ın görüşü genellikle çalışan lehine oluyor.