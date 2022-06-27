Süreye dikkat kaçıran alamaz! 10 yıl çalışana 50 bin TL para! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor! İşçiye ödeme müjdesi!
Çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Hem kadın hem erkek bu ödemelerden yararlanabilir. Evlilik ya da askerlik gibi mazetetle işten ayrılmak zorunda olanlara ödeme yapılıyor. Ancak süre sınırı bulunuyor. 1 yıl içerisinde başvuran 10 yıl çalışan kadın cebine 50 bin TL tazminat parasını koyabiliyor. Bunların yanı sıra emeklilik için gerekli prim gün sayısını dolduran da yaşı beklemeden kıdem tazminatını alabiliyor. Peki kimler tazminat alabilir? Kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
10 yıl çalışan kadın ve erkeğe 50 bin TL ödeme müjdesi! Kıdem tazminatında son dakika kararı verildi. Kadın çalışanlar evlendikten sonra istifa ettiğinde kıdem tazminatlarını alabiliyor. Ayrıca hakkın kullanılmasında herhangi bir sınır yok. Yani kadın kaç kez evlenirse evlensin tazminat hakkı bulunuyor. Erkek çalışanlar da askerlik nedeniyle işten çıktığında tazminatına kavuşabiliyor. Kıdem tazminatı giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanıyor. 2022 yılı için asgari ücret artışından tazminat ödemeleri de etkilendi. Asgari ücretli bir çalışan, işyerinde 10 yıldır çalışıyorsa, 50.040 lira tazminata hak kazanıyor. İşte detaylar...
Halen bir çok kişi bilmediği için tazminatını alamadan uzun süreli çalıştığı yerden eli boş dönüyor. İşten çıkan bir çok kişi tazminat alabilir. Ancak belirli şartları bulunuyor. Kadınlar evlendiğinde tazminat yolu ile yıllarca çalıştıkları emeklerinin karşılığını toplu halde alabiliyor. Nasıl mı? Gelin anlatalım...
Kadın çalışanlara evlilik nedeni ile kıdem tazminatı doğuyor. Bu hakkın kullanılmasında herhangi bir sınır yok. Yani kadın işçi üç kez evlenirse üç kez kıdem tazminatı alabilir. İlk evliliği nedeniyle bir yıl ve daha fazla süredir çalıştığı işyerinden istifa ederek ayrılan kadın işçi kıdem tazminatını alıp boşandıktan sonra yeniden bir işe girip ikinci kez evlenirse, yine istifa ederek yeniden kıdem tazminatı hakkını elde eder.
Bu hakkı kullanan kadın işçinin yeniden çalışmaya başlaması için boşanması da şart değildir. Evlendikten sonra bir yıl içerisinde daha iyi bir iş teklifi alan kadın işçi evlilik nedeniyle mevcut işyerinden kıdem tazminatını alarak ayrıldıktan sonra farklı bir işyerinde daha iyi ücretle çalışmaya başlayabilir. Kadın işçilerin bu haklarını kötüye kullanıp kullanmadığı konusunda Yargıtay'ın görüşü genellikle çalışan lehine oluyor.