Süreye dikkat kaçıran alamaz! 10 yıl çalışana 50 bin TL para! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor! İşçiye ödeme müjdesi!

Kadın çalışanlara evlilik nedeni ile kıdem tazminatı doğuyor. Bu hakkın kullanılmasında herhangi bir sınır yok. Yani kadın işçi üç kez evlenirse üç kez kıdem tazminatı alabilir. İlk evliliği nedeniyle bir yıl ve daha fazla süredir çalıştığı işyerinden istifa ederek ayrılan kadın işçi kıdem tazminatını alıp boşandıktan sonra yeniden bir işe girip ikinci kez evlenirse, yine istifa ederek yeniden kıdem tazminatı hakkını elde eder.