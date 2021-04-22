Emeklilikte 10 yıl formülü belli oldu! 9 Eylül 1999 öncesi için 56 ve 58 yaşlarında... 10 sene çalışarak anında emekli olun...
9 Eylül 1999 öncesi için 56 ve 58 yaşlarında... Emekli olmak isteyen bazı vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu alanda sağladığı imkânları ve uygulamada olan haklarını bütün olarak öğrenmiyorlar. Bu kapsamda emeklilik hakkı elde ettiği halde emekli olabileceğini öğrenmeyen vatandaşlar bulunuyor. Oldukça ayrıntılı olan emeklilik mevzusunda sağlanan 10 sene yöntemi ve bu yöntem ile nasıl emekli olunacağına ait detayları sizlerle paylaşıyoruz. Prim ödemelerinde ödenen tutar ve süre arttıkça ise bazı hakların kapsamı genişliyor. Ödemelerin belli bir seviyeye gelmesi ile birlikte ise vatandaşlara emeklilik hakkı sağlanıyor. Emekli olmak için sağlanan haklar ise bazı durumda esniyor.
Emeklilik hakkı elde edebilmek için çalışanların SGK mevzuatında yapılan son tertip etmelerin ardından emekli olabilmeleri için muhakkak bir yaşa erişmeleri aynı anda SGK prim ve gün koşullarını da sağlıyor olmaları gerekiyor. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu işe giriş tarihine göre kişilere erken emeklilik hakkı tanıyor. 10 senelik çalışma süreci ile elde edilebilecek bu erken emeklilik hakkında ise standart 3 emeklilik koşulunun yanı sıra ek şartlar bulunuyor. 10 yıl çalışma yani 3600 prim günüyle emekli olmak isteyen vatandaşların dikkat edecekleri ilk husus işe giriş tarihi. Bunun yanında çalışanların sağlamaları gereken bir diğer koşul ise yaş şartı. Erken emeklilikte de belli bir yaşa gelmiş olma şartı bulunuyor.
EMEKLİLİK BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Emekli olmak için başvuruda bulunacak olan vatandaşlar bu başvurularını Sosyal Güvenlik Kurumuna yazılı olarak yapacaklar. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine gidecek olan vatandaşlar emeklilik dilekçesi verecekler. Emeklilik için yapılan başvurular incelemeye alınacak. İncelemenin ardından ise emeklilik sağlanacak.
10 YIL ÇALIŞANA EMEKLİLİK FIRSATI!
Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Milyonlarca çalışanın merak ettiği ''Nasıl emekli olurum? Ne zaman emekli olurum? 3600 günle emeklilik nedir? 10 yıl çalışana emekli olma fırsatı nedir?'' sorularını Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem canlı yayında yanıtladı.
Çalışanların en büyük hayali, emekli olmak. Çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. Askerlik ve doğum borçlanması, yıpranma payının yanı sıra kısmi emeklilik de bunlardan biri... Eğer kısmi emeklilik seçilirse 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için 15 yıl sigortalılık süresine sahip olmak, 3 bin 600 gün (10 yıl) prim ödemek ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor. 3 bin 600 günün tamamlandığı tarih, hangi yaşta emekli olunacağını da belirliyor. Ayrıca erkekler için 55, kadınlar için 50 yaşı da tamamlamak gerekiyor.
Yaş ve primden hangisi en son tamamlanmışsa ona göre kadınlarda 56, erkeklerde de 58'den başlayan yaşlarda emeklilik kazanılıyor. 9 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008'den sonra sigortalı olanlar ise daha farklı şartlarda değerlendiriliyor. Burada yıl şartı kalkıyor ama prim miktarı uzatılıyor. Prim doldurma şartı 3 bin 600'den 4 bin 500 güne (12.5 yıl) yükseliyor. Yaşın dolması bekleniyor. Emeklilik yaşı da kadınlarda 56'dan 58'e, erkeklerde 58'den 60'a çıkıyor. Kısmi emeklilikte maaş düşük oluyor.