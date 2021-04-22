Emeklilikte 10 yıl formülü belli oldu! 9 Eylül 1999 öncesi için 56 ve 58 yaşlarında... 10 sene çalışarak anında emekli olun...

9 Eylül 1999 öncesi için 56 ve 58 yaşlarında... Emekli olmak isteyen bazı vatandaşlar Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu alanda sağladığı imkânları ve uygulamada olan haklarını bütün olarak öğrenmiyorlar. Bu kapsamda emeklilik hakkı elde ettiği halde emekli olabileceğini öğrenmeyen vatandaşlar bulunuyor. Oldukça ayrıntılı olan emeklilik mevzusunda sağlanan 10 sene yöntemi ve bu yöntem ile nasıl emekli olunacağına ait detayları sizlerle paylaşıyoruz. Prim ödemelerinde ödenen tutar ve süre arttıkça ise bazı hakların kapsamı genişliyor. Ödemelerin belli bir seviyeye gelmesi ile birlikte ise vatandaşlara emeklilik hakkı sağlanıyor. Emekli olmak için sağlanan haklar ise bazı durumda esniyor.

22.04.2021 08:16 - Son Güncelleme: 22.04.2021 08:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





