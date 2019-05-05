Şeker hastası erken emekli olur! Erken emeklilik için şartlar nelerdir?

Bunun yanında en az 10 yıl yani 1800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor. Tabii çalışma gücünün kaybının sevk edilen hastane raporuyla belirlenmesi ve bu raporun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından da onaylanması şartı aranıyor. Eğer diabet hastalığınız sizin çalışma gücünüzün yüzde 60 oranında kaybına yol açmışsa malulen emekli olabilirsiniz.



