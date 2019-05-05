Şeker hastası erken emekli olur! Erken emeklilik için şartlar nelerdir?
Sosyal güvenlik mevzuatımız çalışma gücünü belli oranda kaybeden sigortalılara erken emeklilik hakkı tanıyor. Eğer doğuştan bir engel varsa, yaş şartına bakılmadan daha az sürede emeklilik imkanına kavuşuluyor. Yine sonradan çıkan rahatsızlıklarda da malulen emeklilik ya da iş görmezlik gibi kolaylıklar sunuluyor. Peki şeker hastası olanlar erken emekli olmak için hangi şartları yerine getirmiş olması gerekiyor? Erken emeklilik imkanı hangi hastalıkları kapsıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları sizler için cevapladı. İşte detaylar...
05.05.2019 07:48
- Son Güncelleme: 05.05.2019 07:48
1800 GÜN GEREKİYOR
Son yıllarda diabet hastalığının yaygınlaşması ve çalışmayı engelleyici boyutlara ulaşması, malulen emeklilik taleplerini de artırdı. Bu konuda bazı şartlar bulunuyor. Öncelikle malulen emeklilikte rahatsızlığın sigorta olduktan sonra, yani çalışırken ortaya çıkması ve çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olması gerekiyor.
Bunun yanında en az 10 yıl yani 1800 gün prim ödenmiş olması da isteniyor. Tabii çalışma gücünün kaybının sevk edilen hastane raporuyla belirlenmesi ve bu raporun Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından da onaylanması şartı aranıyor. Eğer diabet hastalığınız sizin çalışma gücünüzün yüzde 60 oranında kaybına yol açmışsa malulen emekli olabilirsiniz.
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