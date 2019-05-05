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İşte IDEF 2019'a damga vuran yerli silahlar

14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'19) ziyaretçi akınına uğradı. IDEF'te en çok ilgiyi ise silah stantları gördü. İşte fuara damga vuran silahlar...

05.05.2019 16:50 - Son Güncelleme: 05.05.2019 16:50
İşte IDEF 2019'a damga vuran yerli silahlar

Ziyaretçi akınına uğrayan 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) en yoğun ilgiyi silah stantları gördü.

İşte IDEF 2019'a damga vuran yerli silahlar

Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği ve 60'ı aşkın ülke ve bini aşkın firmanın katılımıyla yapılan fuarda, Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ ve Samsun Yurt Savunma Sanayi Ticaret AŞ gibi yerli kuruluşlar da yer aldı. Firmalar, mevcut ürünlerinin yanı sıra ürettikleri yeni tabancaları ziyaretçilerin beğenisine sundu.

İşte IDEF 2019'a damga vuran yerli silahlar

Fuarda silah stantları hem kolluk kuvvetleri hem de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İşte IDEF 2019'a damga vuran yerli silahlar

Sarsılmaz Silah Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır IDEF'e katıldıklarını, her fuarda gördükleri yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

İşte IDEF 2019'a damga vuran yerli silahlar

Ürünlerinde yerli malzemeler kullandıklarını belirten Kızıltan, "Bu sene standımızda özellikle askeri silah konusunda yeni ürünlerimiz var. Fabrika ve üretim adetleri olarak askeri silah konusunda Avrupa'nın sayılı ülkelerinden birisiyiz. Artık yerli sektörde bütün atış silahlarını karşılayacak duruma geleceğiz." dedi.

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