Altın fiyatları son dakika! 13 Ocak gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatları

Altın fiyatının ilerleyen günlerde daha fazla yükselerek 320 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini de öne süren Başkan Yıldırım, şunları söyledi: Bildiğiniz gibi altın fiyatları geçen hafta 300 TL'nin üzerinde bir fiyatlama yapmıştı. Bunun da en büyük nedeni İran-Amerika gerginliğiydi. Daha sonra 300 TL'yi bulan altın İran'ın, Amerikan üssüne füze atmasıyla beraber aynı günün gecesinde 309 TL'yi gördü ve zirve yaptı. Ancak daha sonra, Trump'ın açıklamalarıyla beraber ortam biraz daha sakinleşti. Aynı zamanda onsun da düşmesiyle beraber 295 TL'lere geldi. Ben vatandaşlarımız için bunun bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bu seviyelerden altın çok rahatlıkla alınabilir. Çünkü en kısa zamanda tekrar 300-320 TL seviyelerini görecektir altın"