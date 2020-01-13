Altın fiyatları son dakika! 13 Ocak gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte anlık altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika... İranlı General Kasım Süleymani'ye düzenlenen suikastin ardından altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmış, gerilimin azalmasıyla düşüşe geçmişti. Yatırımcılar tarafından altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığını merak ediliyor. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 13 Ocak anlık altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları ABD ile İran arasındaki krizin etkisiyle 310 liraya ulaşmış, gerilimin hafiflemesiyle düşüşe geçmişti. Küresel piyasalardaki yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği altın fiyatları, yeni haftaya da düşüşle başladı. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Ocak anlık altın fiyatları...
Altın fiyatının ilerleyen günlerde daha fazla yükselerek 320 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini de öne süren Başkan Yıldırım, şunları söyledi: Bildiğiniz gibi altın fiyatları geçen hafta 300 TL'nin üzerinde bir fiyatlama yapmıştı. Bunun da en büyük nedeni İran-Amerika gerginliğiydi. Daha sonra 300 TL'yi bulan altın İran'ın, Amerikan üssüne füze atmasıyla beraber aynı günün gecesinde 309 TL'yi gördü ve zirve yaptı. Ancak daha sonra, Trump'ın açıklamalarıyla beraber ortam biraz daha sakinleşti. Aynı zamanda onsun da düşmesiyle beraber 295 TL'lere geldi. Ben vatandaşlarımız için bunun bir alım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Bu seviyelerden altın çok rahatlıkla alınabilir. Çünkü en kısa zamanda tekrar 300-320 TL seviyelerini görecektir altın"
KÜRESEL FONLAR, 2019'DA ALTIN YATIRIMINDA REKOR KIRDI
Altın fonlarındaki varlıkların piyasa değeri, geçen yıl yüzde 37 artarak 141 milyar dolara ulaştı.
Dünya Altın Konseyi (WGC), 2019 Küresel Altın-bazlı Fon Akışı Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, altın fonlarındaki altın miktarı, geçen yıl 400 ton artarak 2 bin 881 tona ulaşırken, ons bazında 92 bin 634 seviyesine ulaştı.