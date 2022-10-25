Şehir hastanelerine İŞKUR KPSS şartsız 8000, 9000, 10000 TL maaşla personel alımı başvuru şartları! İşte kadrolar detaylar

İŞKUR'dan yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. İŞKUR yapmış bulunduğu bildirimde şehir hastanelerine çok sayıda personel alınacağını açıkladı! Üstelik bu işe sahip olan vatandaşlar 8000, 9000, 10000 TL seviyesinde para kazanabileceğini duyurdu.