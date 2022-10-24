EYT'de 'Kazai Rüşt' detayı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde yaş kuralına dikkat! 18 yaş altına EYT yolu
EYT'liler heyecanla hem kendilerine emeklilik yolunu açacak düzenlemeyi hem de kapsamda olup olmadığını merak ediyor. 18 yaş altında iş hayatına başlayanlar EYT kapsamında sayılıyor mu? Kazai Rüşt detayı nedir? İşte bu sorunun yanıtı...
Pek çok çalışan iş hayatına 18 yaşının altında atılıyor. Peki 18 yaş altındaki sigorta primleri geçerli mi? Bu kişiler için nasıl hesaplama yapılıyor? Bu primler EYT kapsamında sayılacak mı? İşte bu sorunun yanıtı...
18 YAŞ ALTINA FARKLI HESAP
Emeklilik hesabında 18 yaş altındaki süreler farklı değerlendiriliyor. 18 yaş altında yapılan sigorta ilk işe başlangıç tarihi sayılıyor, primler de emeklilik hesaplamasında kullanılıyor ancak yıl şartı 18 yaşının dolduğu tarihten itibaren işlemeye başlıyor. Yani kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl şartı 18 yaşın dolduğu tarihten itibaren hesaplanıyor.
YIL NASIL HESAPLANIYOR?
Örneğin; 1998'de 16 yaşında işe başlayan bir sigortalı için kadın ise 20 yıl, erkek ise 25 yıl şartı, 18 yaşının dolduğu 2000 yılından itibaren başlıyor. Kadın ise 20 yıl şartı tamamlanmış durumda, erkek ise 25 yıl şartı 2025 yılında dolacak. Yani 25 yıl şartı 2025 yılında tamamlanmış olacak.