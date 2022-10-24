EYT'de 'Kazai Rüşt' detayı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinde yaş kuralına dikkat! 18 yaş altına EYT yolu

Düzenlemenin detayları henüz açıklanmadı. Yani kimin hangi şartlarla emekli olacağı bilinmiyor. Vatandaşlar şartların yanı sıra düzenleme kapsamına girip girmediğini de merak ediyor. 18 yaş altında 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar da bu kişiler arasında...