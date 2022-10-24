26 üründe indirim BAŞLADI! Yeni hafta geldi A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE yayımlandı! 5 litresi 7,95'e indi! Ayçiçek yağı, pilavlık bulgur...
A101 yeni haftanın güncel aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Vatandaşlar marketlere alışveriş yapmaya gitmeden önce açıp kataloğu incelemek istiyor. Bu noktada internet arama motorlarında 'A101 aktüel ürünler kataloğu'nu araştırmaya başladı. Peki bu hafta A101'de neler var? Hangi ürünler indirimde? Birşah Tam Kıvamında Yoğurt 3 Kg 41,50'ye, Hayat Su 5 L 7,95'e, Çaykur Tiryaki Çayı 1000 G 64,95'e, Yöremce Bulgur İri Pilavlık 2500 G 34,95'e düştü. A101'in internet adresinde de Yudum Ayçiçek Yağı 1,25 Litresi 57,95'e satıldığı görülüyor. 2 tanesi de 98,75'e düştü. İşte güncel A101 aktüel ürünleri tam LİSTE!
24.10.2022 13:36 - Son Güncelleme: 24.10.2022 13:36
26 üründe indirim BAŞLADI! Yeni hafta geldi A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE yayımlandı. Ayçiçek yağı, pilavlık bulgur gibi gıda ürünlerinin yanı sıra çamaşır suyu, yumuşatıcı, şampuan, 100'lü peçete, makine kapsülü gibi temizlik ürünlerinde de büyük indirimler uygulandı. İşte bu haftaki kataloğun TAMAMI...