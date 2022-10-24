26 üründe indirim BAŞLADI! Yeni hafta geldi A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE yayımlandı! 5 litresi 7,95’e indi! Ayçiçek yağı, pilavlık bulgur...

26 üründe indirim BAŞLADI! Yeni hafta geldi A101 aktüel ürünler kataloğu TAM LİSTE yayımlandı. Ayçiçek yağı, pilavlık bulgur gibi gıda ürünlerinin yanı sıra çamaşır suyu, yumuşatıcı, şampuan, 100'lü peçete, makine kapsülü gibi temizlik ürünlerinde de büyük indirimler uygulandı. İşte bu haftaki kataloğun TAMAMI...