Seçim paraları ne zaman yatacak? 23 Haziran 2019 seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatar?
Seçim paraları ne zaman yatacak? 23 Haziran İstanbul yenileme seçiminde sandık görevlisi olarak çalışan vatandaşlar, seçim ücretlerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, seçim paraları ne zaman yatacak? 23 Haziran 2019 seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatar? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...
15.07.2019 12:57
- Son Güncelleme: 15.07.2019 12:57
İstanbullular 23 Haziran'da sandık başına gitti. 23 Haziran seçiminin ardından sandıkta görev yapan vatandaşlar seçim görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyorlar. Peki, 23 Haziran seçim paraları ne zaman yatacak? 2019 seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatar? İşte ayrıntılar...
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