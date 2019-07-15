Seçim paraları ne zaman yatacak? 23 Haziran 2019 seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatar?

23 HAZİRAN SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Seçim görevlisi ücretlerinin hangi tarihte ödeneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. 23 Haziran seçim paralarının bu ay içerisinde ödenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.