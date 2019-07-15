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Seçim paraları ne zaman yatacak? 23 Haziran 2019 seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatar?

Seçim paraları ne zaman yatacak? 23 Haziran İstanbul yenileme seçiminde sandık görevlisi olarak çalışan vatandaşlar, seçim ücretlerinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, seçim paraları ne zaman yatacak? 23 Haziran 2019 seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatar? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

15.07.2019 12:57 - Son Güncelleme: 15.07.2019 12:57
Seçim paraları ne zaman yatacak? 23 Haziran 2019 seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatar?

İstanbullular 23 Haziran'da sandık başına gitti. 23 Haziran seçiminin ardından sandıkta görev yapan vatandaşlar seçim görevlisi ücretlerinin ne zaman yatacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyorlar. Peki, 23 Haziran seçim paraları ne zaman yatacak? 2019 seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatar? İşte ayrıntılar...

Seçim paraları ne zaman yatacak? 23 Haziran 2019 seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatar?

23 HAZİRAN SEÇİM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Seçim görevlisi ücretlerinin hangi tarihte ödeneceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. 23 Haziran seçim paralarının bu ay içerisinde ödenmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

Seçim paraları ne zaman yatacak? 23 Haziran 2019 seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatar?

SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

Başkan ve Üyeler 217,00 TL

Seçim paraları ne zaman yatacak? 23 Haziran 2019 seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatar?

- Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 108,00 TL

- İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, Ayniyat Saymanı, BİM Koordinatörü) 104,00 TL

Seçim paraları ne zaman yatacak? 23 Haziran 2019 seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatar?

- Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı) 102,00 TL

- Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 99,00 TL

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