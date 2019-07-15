Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...

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Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemesi 31 Temmuz'da sona ediyor. Bazı bankalar kredi kartıyla da ödeme imkanı tanırken, bu şekilde yapılan ödemelere taksit fırsatı da sunuluyor. İşte MTV ödemeleri ile ilgili bilinmesi gerekenler...
15.07.2019 06:38
- Son Güncelleme: 15.07.2019 06:38
İşte model ve tescil yılına göre MTV tutarları (En çok tercih edilen motor gruplarına göre listelenmiştir)
Otomobil 2019 model (2017-2019 model araçlar için)
0-1300 cc
2018 sonrası tescile sahip
Matrahsız değeri 46.300 liraysa ikinci taksiti 430.5 lira
Matrahsız değeri 46.300-81.100 lira arasındaysa ikinci taksiti 473 lira
Matrahsız değeri 81.300 lira ve üzerindeyse ikinci taksiti 516.5 lira
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