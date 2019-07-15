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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemesi 31 Temmuz'da sona ediyor. Bazı bankalar kredi kartıyla da ödeme imkanı tanırken, bu şekilde yapılan ödemelere taksit fırsatı da sunuluyor. İşte MTV ödemeleri ile ilgili bilinmesi gerekenler...

15.07.2019 06:38 - Son Güncelleme: 15.07.2019 06:38
Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...

Araç sahipleri için Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemeleri başladı. 31 Temmuz'da sona erecek olan ödemeler vergi daireleri, bankalar ve internet üzerinden de gerçekleştiriliyor.

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...

En kolay ödeme yöntemi ise İnternet Vergi Dairesi üzerinden yapılıyor.

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde bazı bankalar taksit imkanları da sunuyor.

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...

MTV hesaplamasında değişiklik yapıldı. 01/01/2018 öncesinde ve sonrasında tescil olan araçlar için farklı tutarlar ortaya çıkıyor.

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...

İşte model ve tescil yılına göre MTV tutarları (En çok tercih edilen motor gruplarına göre listelenmiştir)

Otomobil 2019 model (2017-2019 model araçlar için)

0-1300 cc

2018 sonrası tescile sahip

Matrahsız değeri 46.300 liraysa ikinci taksiti 430.5 lira

Matrahsız değeri 46.300-81.100 lira arasındaysa ikinci taksiti 473 lira

Matrahsız değeri 81.300 lira ve üzerindeyse ikinci taksiti 516.5 lira

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