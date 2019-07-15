Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Son 16 gün...

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemesi 31 Temmuz'da sona ediyor. Bazı bankalar kredi kartıyla da ödeme imkanı tanırken, bu şekilde yapılan ödemelere taksit fırsatı da sunuluyor. İşte MTV ödemeleri ile ilgili bilinmesi gerekenler...

15.07.2019 06:38 - Son Güncelleme: 15.07.2019 06:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





