Dünya Bankası açıkladı: Türkiye dünyanın en büyük 13.ekonomisi

Dünya Bankası, ülkelerin 2018 yılını kapsayan satın alma gücü paritesi raporunu açıkladı. Dünya Bankası'nın raporuna göre Türkiye, 2018'de 2,37 trilyon $'lık satın alma gücü paritesiyle dünyanın en büyük 13'üncü büyük ekonomisi olmayı sürdürdü. Satın alma gücü paritesine göre Türkiye'de kişi başına düşen gelir 28 bin 815 $ oldu. Hesaplama 82,3 milyon kişilik nüfusa göre yapıldı.

16.07.2019 06:59 - Son Güncelleme: 16.07.2019 07:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





