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Dünya Bankası açıkladı: Türkiye dünyanın en büyük 13.ekonomisi

Dünya Bankası, ülkelerin 2018 yılını kapsayan satın alma gücü paritesi raporunu açıkladı. Dünya Bankası'nın raporuna göre Türkiye, 2018'de 2,37 trilyon $'lık satın alma gücü paritesiyle dünyanın en büyük 13'üncü büyük ekonomisi olmayı sürdürdü. Satın alma gücü paritesine göre Türkiye'de kişi başına düşen gelir 28 bin 815 $ oldu. Hesaplama 82,3 milyon kişilik nüfusa göre yapıldı.

16.07.2019 06:59 - Son Güncelleme: 16.07.2019 07:01
Dünya Bankası açıkladı: Türkiye dünyanın en büyük 13.ekonomisi

Dünya Bankası, ülkeleri 2018 yılını kapsayan satın alma gücü paritesi raporunu açıkladı. Her yılın temmuz ayında açıklanan raporu göre; geçen yıl Türkiye'nin GSMH Satınalma Gücü bazında (GDP PPP) 2 trilyon 37 milyar dolara çıktı.

Dünya Bankası açıkladı: Türkiye dünyanın en büyük 13.ekonomisi

Türkiye'de satınalma gücü paritesine göre; Gayri Safi Milli Hasıla(GSMH)'dan kişi başı düşen gelir, 28 bin 815 dolar olarak gerçekleşti.

Dünya Bankası açıkladı: Türkiye dünyanın en büyük 13.ekonomisi

Hesaplama 82,3 milyon kişilik nüfusa göre yapıldı.

Dünya Bankası açıkladı: Türkiye dünyanın en büyük 13.ekonomisi

Dünya Bankası verilerine göre; satın alma gücü paritesiyle Türkiye'de kişi başına düşen geliri 2017'de 27 bin 878 dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Dünya Bankası açıkladı: Türkiye dünyanın en büyük 13.ekonomisi

Türkiye, 2018'de 2,37 trilyon dolarlık satın alma gücü paritesiyle dünyanın en büyük 13'üncü büyük ekonomisi olmayı sürdürdü.

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