Savunma ve Havacılıkta 169 ülkeye ihracat yapan Türkiye'den bir başarı daha! Kargu'nun ilk ihracatı gerçekleştirildi
Türkiye, ilk 6 ayda Türk bayrağını aralarında ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın da olduğu 169 ülkede dalgalandırma başarısı gösterdi. İnsansız hava araçları da dahil milli imkanlarla üretilen ürünler dünyanın dört bir yanına Türk teknolojisini taşıdı. Son olarak mevcut başarılara bir yenisi daha eklenerek Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun ilk ihracatı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, milli ve yenilikçi ürünler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, deniz platformları alanından sonra taktik mini insansız hava aracı (İHA) sistemlerinde de ilk ihracat başarısına imza attı.
STM'den yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ilk olarak IDEF 2017'de tanıtılan Kargu, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.
Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yenilenen ve muharebe alanında kendini kanıtlayan Kargu, birçok ülkenin dikkatini çekti.
İhracat pazarları için farklı ülkelerde testlere ve denemelere katılan Kargu, performansıyla beğeni topladı. Kargu, bu süreçte farklı coğrafyalarda denendi ve başarıyla görev yapabileceğini ortaya koydu.
Yürütülen üst düzey görüşmelerin ardından Kargu'nun ihracatına yönelik ilk sözleşme imzalandı.
"KARGU, SAHADA KENDİNİ BAŞARIYLA KANITLADI"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, zamanında parasıyla dahi alınamayan vurucu İHA sistemlerinde, bugün ihracat seviyesine ulaşıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, kısa süre içinde STM tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerince sahada etkin şekilde kullanılan milli gururumuz Kargu ilk ihracat başarısına ulaştı. Türk savunma sanayimizin ürettiği ve sahada kendini başarıyla kanıtlayan askeri ürünlerimizi, ihraç etmeye devam edeceğiz."