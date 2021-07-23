Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren işsizlik maaşı gelişmesi: Şartlar değişti, süre kısaldı! İstifa eden de alabiliyor! Ve son dakika belli oldu!

Ve peş peşe belli oldu! İstifa eden de artık alabiliyor! Yeni tip koronavirüs salgını, başta ekonomi olmak üzere çoğu alanda kapanması zor yaralar açarken bu süreçte, 3 milyondan çok şahsa kısa çalışma ödeneği ödenerek, bu bireylerin iş temasının devamı sağlandı. Fakat 30 Haziran'da ödeneğin sona ermesiyle bu kez işsizlik maaşı hususu gündeme geldi. Bu kapsamda, kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar tekrar işsizlik maaşı hak etmeden evvelce her ne amaçla işten ayrılırlarsa ayrılsınlar işsizlik maaşı alabilirler. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları normal başvuru halinde işsizlik maaşı alma şartları ile aynıydı. Ancak koronavirüs salgınından kaynaklanan olumsuz etkileri en aza indirgemek amacıyla şartlar kolaylaştırıldı.