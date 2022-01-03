Savunma ve havacılık sanayisi 2021 yılında ihracat rekoru kırdı! İlk kez 3 milyar dolarlık ihracat eşiği aşıldı
Heykelci zihniyetin tüm engellemelerine rağmen bu ülke için üretenler göğsümüzü kabartmaya devam ediyor. Savunma ve havacılık sanayisi 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla 2021 yılında yeni ihracat rekoruna ulaştı. Sektörün yıl boyunca gösterdiği başarılı performans aralık ayında zirveye çıktı. 2021'in aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55 gibi yüksek bir ihracat artışı yakalayan sektör, 433 milyon 9 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.
03.01.2022 15:30
- Son Güncelleme: 03.01.2022 15:33
Savunma ve havacılık sanayisi 3 milyar 224 milyon 786 bin dolarla 2021 yılında yeni ihracat rekoruna ulaştı.
Türk savunma sanayisi, başta güvenlik güçleri olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını en gelişmiş teknolojilerle karşılamaya yönelik çalışmalarının karşılığını ekonomik olarak da alıyor.
Bu kapsamda 2021 yılında birçok Türk savunma ve havacılık sanayisi ürünü ilk kez ihraç edildi, ihracat yapılan ülkelere yenileri eklendi.