2022 polis maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar? 2022 Ocak ayı polis maaşları zammı!
2022 polis maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı detayları geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıkladı. 3 Ocak itibariyle belli olan yeni enflasyon rakamlarının ardından birçok meslek grubu yeni yılda ne kadar maaş alacağını merak etmeye başladı. 2022 polis memuru maaşları, ilk 6 aylık dönem için yüzde 20,65 enflasyon farkı yansıtılarak ödenecek. Toplu sözleşme kapsamında da yüzde 5 ile beraber zam oranı yüzde 25,65 olarak hesaplandı. Böylece 2022 polis memuru yeni maaş oranları belirlenmiş oldu. İşte 2022 polis maaş zam oranları.
2022 Yılında Polis Maaş Zammı Ne Kadar?
TÜİK'in enflasyon verilerine ve toplu sözleşmeye göre Türkiye'de milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşına 2022 yılının ilk 6 ayı için (Ocak – Haziran) yüzde 25,65 oranında zam yapıldı. Yapılan yeni zam oranına göre polis memuru ve emekli polis maaşlarında da artış yaşandı. Derece, unvan, medeni durumu, çocuk sayısı ve görev yeri gibi etmenlere göre maaş oranları değişiklik gösterecek.
2022 yılı Ocak ayı itibariyle zamlı polis memuru maaşı, 8/1 polis memuru için 7 bin 438 TL olan maaş, 9 bin 345 TL'ye yükseldi. Enflasyon rakamları ve toplu sözleşme gereği verilen toplam zam oranlarının ardından tüm memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yaşanan artış vatandaşların yüzünü güldürmeyi başardı.
2022 Emekli Polis Maaşı Ne Kadar Oldu?
Türkiye'deki tüm memur ve memur emeklilerinin 2022 Ocak ayından itibaren ilk 6 ay için alacakları zamlı maaş oranları TÜİK'in yeni verileri açıklamasının ardından belli oldu. Buna göre 2021 yılında 4 bin 205 TL alan bir emekli polis memurunun (8/1) maaşı, 5 bin 283 TL'ye yükselmiş oldu.