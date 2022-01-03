2022 Ocak ayı doktor maaşları zammı! 2022 doktor maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar?
2022 Ocak – Haziran dönemi için yılın ilk 6 ayında tüm memur ve memur emeklilerinin alacakları maaş oranları belirlendi. 2021 Aralık ayı enflasyon rakamlarının da 3 Ocak itibariyle TÜİK tarafından açıklanmasının ardından yeni zamlı doktor maaşları belli oldu. Pandemi döneminde ağır şartlar altında çalışan doktor ve diğer sağlık çalışanları yapılacak zam oranlarını merakla bekliyordu. Yeni yılda yüzde 20,65 olarak hesaplanan enflasyon farkı ile beraber maaşlar yeniden hesaplanıyor. İşte 2022 zamlı doktor maaşları.
2022 Doktor Maaşların Ne Kadar Zam Yapıldı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan güncel verilere göre memur ve memur emeklisinin 2022 yılında alacakları maaş oranları belirlendi. 2022 yılı için doktor maaşlarında da tüm kamu çalışanı ve emeklileri için belirlenen oranlar geçerli olacak.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir doktor için yeni veriler ışığında, enflasyon farklı ve toplu sözleşme kapsamında belirlenen oranlara göre, yüzde 25,65 oranında zam yapılmış oldu.
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Yeni yıl için belirlenen enflasyon farklı yüzde 20,65 olurken, toplu sözleşme gereği verilecek yüzde 5'lik artış oranı sayesinde maaş zam oranı yüzde 25,65'e kadar yükselmiş oldu. Söz konusu oranlar dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık ocağı, devlet hastanesi veya diğer kamu kurumlarında görev yapan doktorların maaşları derece, unvan ve diğer etkenlere göre değişiklik gösterecektir.
2022 Doktor Maaşı Ne Kadar Oldu?
TÜİK verilerine ve toplu sözleşmeye göre yapılacak yeni maaş zammına göre, 2022 yılı için (1/4) uzman doktor maaşı 10 bin 126 TL'den 12 bin 723 TL'ye yükseltilmiş oldu. Belirlenen enflasyon farkı ve diğer zamlarda eklenerek toplamda 2 bin liraya yakın bir zam görülüyor.