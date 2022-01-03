2022 Ocak ayı doktor maaşları zammı! 2022 doktor maaşı enflasyon farkı ek ödeme ve 3600 ek gösterge zammı ne kadar?

2022 Doktor Maaşı Ne Kadar Oldu?

TÜİK verilerine ve toplu sözleşmeye göre yapılacak yeni maaş zammına göre, 2022 yılı için (1/4) uzman doktor maaşı 10 bin 126 TL'den 12 bin 723 TL'ye yükseltilmiş oldu. Belirlenen enflasyon farkı ve diğer zamlarda eklenerek toplamda 2 bin liraya yakın bir zam görülüyor.