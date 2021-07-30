Şartsız kefilsiz olarak alabilirsiniz! Anında 5.000 TL kredi veren o bankalar rekor kırıyor! Anında hesaba yatıyor

Bankaların kredi kampanyaları art arda gelmeye devam ediyor. Yüksek tutarlı kredilere yönelik hazırlanan kredi kampanyalarının yanı sıra o bankalardan düşük tutarlı kredi çekmek isteyenlere yönelik de bir kredi kampanyası hazırlandı. TEB bankası şubelerine giderek veya internet bankacılığını kullanarak hemen aynı gün içinde 5.000 TL kredi kullanabilirsiniz. TEB kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan müşteriler, 60 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı sunacaktır. Bu bankanın müşterisi olan kişiler internet üzerinden bankaya gitmeden onay alabilirler.