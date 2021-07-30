Aylık 1.981 TL ödemeyle 50 bin TL taşıt kredisi cepte! Hayalinizdeki gıcır gıcır otomobile kolayca sahip olun! Düşük faiz imkanı...
1.981 TL aylık ödemeyle otomobil sahibi olun! Araç satın almak isteyenler için müjdeli haber geldi. Araba almaya hazırlanan veya almak isteyen kişilere özel tanıttığı kampanya sayesinde yoğun ilgi gören Garanti BBVA, müşterilerinin yüzünü güldürecek haberi verdi. 50.000 TL taşıt kredisini 1.981 TL aylık taksitle ödeyip araba sahibi olabiliyorsunuz. Öncelikle, taşıt kredisine başvurabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmanız ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir. Yanınızda TC kimlik numarası olan nüfus cüzdanınız ve satın alınacak araca ilişkin belgelerle kolayca başvuru yapabiliyorsunuz. Peki, Garanti BBVA taşıt kredisine nasıl başvurulur? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
Garanti BBVA bankasının sunmuş olduğu düşük faizli vasıta kredisi fırsatıyla bundan sonra araba sahibi olmak hayal değil. Son günlerde bilhassa de sıfır ve ikinci el vasıtalardaki yükselen fiyatlar ardından pek çok şahıs amacıyla araba sahibi olmak hayalden öteye gidemiyor. Fakat bu noktada özel ve devlet bankaları vatandaşların imdadına yetişerek düşük faizli kredilerle; araba sahibi olmak isteyen bireylerin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Aylık 1.981 TL ödemeyle 50 bin TL taşıt kredisi cepte!
Taşıt Kredisi İle İlgili Detaylar
Marka ve model bazında avantajlı faiz oranları sunuyoruz.
Bireysel amaçlı kredinizin araç bedeli 120.000 TL ve altında olan araçlar için azami vade 60 ay, 120.000,01 TL – 300.000 TL aralığında olan araçlar için azami vade 48 ay, 300.000,01 TL – 750.000 TL aralığında olan araçlar için azami vade 36 ay ve 750.000 TL üzeri olan araçlar için ise azami vade 24 aydır.