Aylık 1.981 TL ödemeyle 50 bin TL taşıt kredisi cepte! Hayalinizdeki gıcır gıcır otomobile kolayca sahip olun! Düşük faiz imkanı...

Garanti BBVA bankasının sunmuş olduğu düşük faizli vasıta kredisi fırsatıyla bundan sonra araba sahibi olmak hayal değil. Son günlerde bilhassa de sıfır ve ikinci el vasıtalardaki yükselen fiyatlar ardından pek çok şahıs amacıyla araba sahibi olmak hayalden öteye gidemiyor. Fakat bu noktada özel ve devlet bankaları vatandaşların imdadına yetişerek düşük faizli kredilerle; araba sahibi olmak isteyen bireylerin yüzünü güldürmeyi başarıyor. Aylık 1.981 TL ödemeyle 50 bin TL taşıt kredisi cepte!