BİM'de şeker gibi fırsatlar görücüye çıktı! BİM 30 Temmuz aktüel kataloğunda harika kampanyalar dorukta!
BİM 30 Temmuz aktüel kataloğundaki tüm indirimli ürünler raflarda yer bulmaya başladı. Bu sabah satışına başlanan ürünler arasında Keysmart Nofrost Buzdolabı, Chef's Telli Kızartma Tenceresi, Sarımsak Soğan Limon Saklama Kabı, Benante Çelik Dondurma Kaşığı, Rookie Bigfoot Scooter, Dede Ayaklı Büyük Basketbol Potası, Fisher-Price Uzaktan Kumanda, Pilsan 100'lü Fileli Oyun Havuzu Topu, Piccolo Mondi Oyuncak Metal Römorklu Traktör, Piccolo Mondi Oyuncak İnşaat Araçları Seti, Kiwi Baby Bebek Saç Tıraş Makinesi, Casilda Home Bebek Nevresim Takımı, İnkılap Noktaları Birleştir Kitapları, Fermuarlı Micro Şapka Erkek ve Hobby Life 1,2 L Katlanabilir Maşrapa var.
BİM'de şeker gibi fırsatlar görücüye çıktı ve harika kampanyalar dorukta. BİM 30 Temmuz aktüel kataloğundaki tüm ürünler satışa çıktı. Yeni ürünler arasında Fisher-Price Uzaktan Kumanda, Pilsan 100'lü Fileli Oyun Havuzu Topu, Piccolo Mondi Oyuncak Metal Römorklu Traktör, Piccolo Mondi Oyuncak İnşaat Araçları Seti, Kiwi Baby Bebek Saç Tıraş Makinesi, Casilda Home Bebek Nevresim Takımı, Keysmart Nofrost Buzdolabı, Chef's Telli Kızartma Tenceresi, Sarımsak Soğan Limon Saklama Kabı, Benante Çelik Dondurma Kaşığı, Rookie Bigfoot Scooter ve Dede Ayaklı Büyük Basketbol Potası ürünleri dikkat çekti.
Keysmart Nofrost Buzdolabı
• Key 430 BZNF
• İki kapılı
• Multi Flow sistemiyle her rafa eşit hava üfleme
• LED aydınlatma
• Kapı açık alarmı
• Işıklı ve ergonomik kontrol düğmesi
• Temperli cam rafları
• Ses seviyesi 40 dBA
• Kullanılabilir soğutucu hacmi: 264 L
• Kullanılabilir dondurucu hacmi: 93 L
• Kullanılabilir Toplam hacim: 357 L