BİM'de şeker gibi fırsatlar görücüye çıktı! BİM 30 Temmuz aktüel kataloğunda harika kampanyalar dorukta!

BİM'de şeker gibi fırsatlar görücüye çıktı ve harika kampanyalar dorukta. BİM 30 Temmuz aktüel kataloğundaki tüm ürünler satışa çıktı. Yeni ürünler arasında Fisher-Price Uzaktan Kumanda, Pilsan 100'lü Fileli Oyun Havuzu Topu, Piccolo Mondi Oyuncak Metal Römorklu Traktör, Piccolo Mondi Oyuncak İnşaat Araçları Seti, Kiwi Baby Bebek Saç Tıraş Makinesi, Casilda Home Bebek Nevresim Takımı, Keysmart Nofrost Buzdolabı, Chef's Telli Kızartma Tenceresi, Sarımsak Soğan Limon Saklama Kabı, Benante Çelik Dondurma Kaşığı, Rookie Bigfoot Scooter ve Dede Ayaklı Büyük Basketbol Potası ürünleri dikkat çekti.