Şartları yerine getiren vatandaşlar tam 8 yıl erken emekli olabilecek… Erken emekli olmak isteyenler için mest eden haber!
Kişilerin emekli olması amacıyla sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi, cinsiyet, yaş, bireylerin adına ödenen sigorta primleri gibi pek çok kalem belirleyici rol üstelenir. Emeklilik amacıyla tespit edilen bu parametrelerden hepsinin yerine getirmesi şarttır. Aynı vakitte bu parametreler arasındaki dalgalanmalar emeklilik süresini ve maaşını direkt olarak etkiler. Çalışan kişilerin hesapları yapılırken bütün hizmetleri de dahil ediliyor. Tabii bunun amacıyla hizmet birleştirmesi denilen tekniğin uygulanması lazım. Kurumlar arasında çalışmalar belli yollarla birleştirilir, emekli olunacak kurum belirlenir.
Çalışan kişilerin hesapları hesaplanırken, bütün hizmetler hesap ediliyor. 2000-2008 senelerinde çıkarılan yasalar ile çalışanların geriye dönük borçlanması kaldırılmıştı. Fakat Yargıtay kararları ile 8 sene erken emeklilik imkânı bulunuyor. Kişilerin emekli olması amacıyla sigorta başlangıç tarihi, sigortalılık süresi, cinsiyet, yaş, bireylerin adına ödenen sigorta primleri gibi pek çok kalem belirleyici rol üstelenir. Emeklilik amacıyla tespit edilen bu parametrelerden hepsinin yerine getirmesi şarttır. Aynı vakitte bu parametreler arasındaki dalgalanmalar emeklilik süresini ve maaşını direkt olarak etkiler.
SGK'DAN 96 AY ERKEN EMEKLİ OLMA MÜJDESİ!
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) müjdeli haberler geliyor. Prim gün ödeme ve sigortalı çalışma koşullarını taşıyanlar bazen yaş şartlarından ötürü emekliliklerini beklemek durumunda kalıyor. SGK'dan gelen haber ile artık tam 8 sene erken emekli olma fırsatları sunuyor.
BAĞ-KUR'LULARA 8 SENE ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ
Kendi nam ve hesabına bağlı olarak 4B sigortalılık statüsünden emekli olmak isteyenlerin ilk ticarete başladıkları tarih dikkate alınır. Bu noktada 4 Ekim 2000 tarihi ve öncesinde ticaret hayatına adım atanlar erken emeklilik için paçalarını sıvadılar. Yapılan yenilikle birlikte 4 Ekim 2000 tarihinden önce 4B sigortalılık tescili bulunan esnaf, 20 Nisan 1982 tarihine kadar tescilini geriye alabiliyor.
Tescili daha önceki dönemleri de ifade edebilmesi için; sigorta başlangıcının aktif olduğu süreçten itibaren vergi kaydı ve şirket ortağının bulunması gerekir. Vergi kaydı ya da şirket ortaklığı bulunmayan ancak oda kaydı olanlar ise; sigortasını 22 Mart 1985 tarihine kadar geri götürebilirler. Erken emeklilik hakkının geçerli olduğu tarih 4 Ekim 2000 ve öncesi olarak belirlenmiştir. Bu nedenle bu tarihten sonra yapılan tescillerde hak sahipliği bulunmaz.
HİZMET HAKKI BİRLEŞMEK NE DEMEKTİR?
Emeklilik maaşının belirlenmesinde sigortalı olarak sürdürülen çalışma hayatının hepsi dikkate alınır. Bu nedenle çalışma hayatı sırasında kişilerin tüm sigorta kollarına mensup olarak çalışması zor bir ihtimal değildir. Öyle ki kişiler aynı anda birden fazla sigorta koluna da dahil olabilirler.