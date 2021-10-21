Bu ilçelerde kirada oturmak cesaret ister! İşte kiraların uçuşa geçtiği İstanbul'un 5 ilçesi!
Koronavirüs döneminde ev sahipleri kiralarını artırdıkça artırdı. Bazı ev sahipleri evini yüksek kiraya vermek için mevcut kiracısını türlü bahanelerle çıkartıp yüksek fiyatla evini kiralıyor. Türkiye genelinde yaşanan bu durum İstanbul'da daha çok görülüyor. İstanbul'un ilçelerindeki kiralık konut verileri incelendi. En yüksek kira artışı Beykoz'da görülürken en düşük kira artışı ise Bayrampaşa'da gözlemlendi.
21.10.2021 10:05
- Son Güncelleme: 21.10.2021 10:05
İstanbul ilçelerinde yaşanan kira artışını mercek altına alan rapora göre, son bir yılda kiraların en fazla arttı ilçeler şöyle;