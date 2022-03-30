ŞART YOK, KPSS YOK! İş arayanlara müjde yüksek maaşla çalışma fırsatı! Bakanlıklara, kurumlara, üniversitelere ve Diyanet'e binlerce personel alınıyor!

SAVUNMA SANAYİİ'NE İŞKUR İLE KPSS'SİZ PERSONEL ALIMI YAPILACAK!

Savunma Sanayii Başkanlığı, kura yöntemi ile Koruma ve Güvenlik Görevlisi (silahlı) alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 28 Mart 2022 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihine kadar devam edecek. İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 hattı üzerinden kolayca gerçekleştirilebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.