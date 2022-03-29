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Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Mayıs ayında! 3600 ek göstergeden sonra sırada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) var!

Milyonlarca çalışan, emekli, sözleşmeli Mayıs ayına kilitlendi. 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro meselesi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT düzenlemesi tarafında kritik viraj Mayıs ayı olacak. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında Meclis'te olması bekleniyor. Daha sonra sırasıyla, sözleşmeli memura kadro ve EYT çalışması ile milyonların merakla beklediği düzenlemeler gerçekleştirilecek.

29.03.2022 14:46 - Son Güncelleme: 29.03.2022 14:46
Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Mayıs ayında! 3600 ek göstergeden sonra sırada Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT var!

2022 yılı ile birlikte asgari ücrete yapılan tarihi artış ve vergilerin kaldırılmasının ardından emekliler ve memurlar için ek zamlar gerçekleştirildi. Vatandaşlara ve şirketlere yapılan bu mali desteklerden sonra yine milyonların beklediği konular ile ilgili görüşmeler ve çalışmalar başladı.

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Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Mayıs ayında! 3600 ek göstergeden sonra sırada Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT var!

3600 EK GÖSTERGE İÇİN TASLAK METİNLER OLUŞTURULDU
Öncelikle geçen yıl Ağustos ayında toplu sözleşme metnine giren 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar başlatıldı. Bununla ilgili sendikalarla iki ayrı toplantı yapılırken taslak metinler de ortaya çıkmış oldu.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Mayıs ayında! 3600 ek göstergeden sonra sırada Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT var!

SON TOPLANTI 10 MAYIS'TA
Bu iki konuyla ilgili son toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Ardından da konu TBMM gündemine gelecek.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Mayıs ayında! 3600 ek göstergeden sonra sırada Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT var!

MİLYONLARIN MERAKLA BEKLEDİĞİ KONULAR TEK TEK ÇÖZÜME KAVUŞACAK
Bu arada Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili de önemli açıklamalar yapıldı. Hem Ak parti Meclis grubundan hem de parti yöneticilerinden gelen açıklamalar bu konunun da gündeme alındığını ve çalışmaların devam ettiğini gösterdi.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Mayıs ayında! 3600 ek göstergeden sonra sırada Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT var!

Zaten açıklamalarda toplumun önemli kesimlerini ilgilendiren konularla ilgili takvimin işletildiği de belirtildi. Buna göre konular öncelikli olarak sırayla ele alınarak çözülüyor.

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