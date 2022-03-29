Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Mayıs ayında! 3600 ek göstergeden sonra sırada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) var!
Milyonlarca çalışan, emekli, sözleşmeli Mayıs ayına kilitlendi. 3600 ek gösterge, sözleşmeliye kadro meselesi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar için EYT düzenlemesi tarafında kritik viraj Mayıs ayı olacak. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında Meclis'te olması bekleniyor. Daha sonra sırasıyla, sözleşmeli memura kadro ve EYT çalışması ile milyonların merakla beklediği düzenlemeler gerçekleştirilecek.
29.03.2022 14:46 - Son Güncelleme: 29.03.2022 14:46
3600 EK GÖSTERGE İÇİN TASLAK METİNLER OLUŞTURULDU
Öncelikle geçen yıl Ağustos ayında toplu sözleşme metnine giren 3600 ek gösterge ve sözleşmelilerin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar başlatıldı. Bununla ilgili sendikalarla iki ayrı toplantı yapılırken taslak metinler de ortaya çıkmış oldu.