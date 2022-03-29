Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Mayıs ayında! 3600 ek göstergeden sonra sırada Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) var!

2022 yılı ile birlikte asgari ücrete yapılan tarihi artış ve vergilerin kaldırılmasının ardından emekliler ve memurlar için ek zamlar gerçekleştirildi. Vatandaşlara ve şirketlere yapılan bu mali desteklerden sonra yine milyonların beklediği konular ile ilgili görüşmeler ve çalışmalar başladı.