Ramazan öncesi kritik uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat!
Ramazan ayı yaklaşırken TESK Genel Başkanı Bendevi Paloandöken'den çok çarpıcı bir uyarı geldi. Palandöken, merdiven altı ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini söylerken "Vatandaş, alışverişlerini merdiven altı, kalitesiz ürünleri piyasaya sürenlerden değil, esnafımızdan yapmalı." ifadesini kullandı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşların fiyatlardaki hızlı artış nedeniyle ramazan ayı alışverişinde merdiven altı imalatı ürünlere yönelebileceğini belirterek, "Vatandaş, alışverişlerini merdiven altı, kalitesiz ürünleri piyasaya sürenlerden değil, esnafımızdan yapmalı." ifadesini kullandı.
Palandöken, enflasyonun yüksek seyrettiği bu süreçte alım gücünün düştüğünü kaydederek, bu nedenle ramazan alışverişlerinde merdiven altında imal edilen ürünlere eğilimin artabileceğini vurguladı.
"HİLELİ GIDA ÜRÜNLERİ RAMAZAN DÖNEMİNDE DAHA ÇOK ORTAYA ÇIKIYOR"
Palandöken, ramazan alışverişlerinin esnafa güç katacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Bayat kuruyemişten tarihi geçmiş bakliyata, şeker yerine glikoz şurubu kullanılarak yapılan baklavadan peynire kadar birçok hile yapılan gıda ürünü maalesef ramazan gibi bol alışveriş yapılacak zamanlarda daha fazla ortaya çıkıyor.
Denetimler de sıklaştırılarak halk sağlığını tehlikeye sokan fırsatçılara göz açtırılmamalı. Vatandaş da alışverişlerini merdiven altı, kalitesiz ürünleri piyasaya sürenlerden değil, esnafımızdan yapmalı."