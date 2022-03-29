Ramazan öncesi kritik uyarı! Merdiven altı ürünlere dikkat!

"HİLELİ GIDA ÜRÜNLERİ RAMAZAN DÖNEMİNDE DAHA ÇOK ORTAYA ÇIKIYOR"

Palandöken, ramazan alışverişlerinin esnafa güç katacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bayat kuruyemişten tarihi geçmiş bakliyata, şeker yerine glikoz şurubu kullanılarak yapılan baklavadan peynire kadar birçok hile yapılan gıda ürünü maalesef ramazan gibi bol alışveriş yapılacak zamanlarda daha fazla ortaya çıkıyor.