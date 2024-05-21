Sarraflar bile tırım tırım onu arıyor! Kıyıda köşede bu para varsa yaşadınız! Eğer sizde de çıkarsa...

Ankara'da yaşayan bir koleksiyoncu, eski Türk Lirası banknotlarını satışa çıkardı ve bu hareket koleksiyoncular ve tarih meraklıları arasında büyük bir heyecan yarattı. Satışa sunulan banknotlar, 50.000 ve 100.000 TL değerinde olup, hem nadir bulunmaları hem de hatalı basım özellikleri taşımaları nedeniyle dikkat çekiyor. Bu eski banknotlar, 1990'lı yıllarda Türkiye'de dolaşımda olan ve şimdi artık tedavülden kalkmış olan paralardır. Özellikle hatalı basım özelliklerine sahip olan banknotlar, koleksiyon değeri açısından son derece önemlidir.