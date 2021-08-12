Sarpa sardı tersi beklenirken hızlıca raydan çıkacak! Altın fiyatlarını gören kuyumcuya koştu! Gelecek ay mutlaka... Altın fiyatları hakkında yapılan yorumlar yatırımcısı tarafından her gün okunuyor. Tam, yarım, gram ve çeyrek altın ya da bilezik alarak yatırım yapanlar fiyatların düşüşü karşısında şaşkınlık yaşadı. Bu hafta altın fiyatlarında sert iniş çıkışlar yaşandı. Gram altının fiyatının düşmesi şok etkisi yarattı ve gözler gelecek günlere çevrildi. Altın piyasasında hareketlilik göze çarparken özellikle piyasa uzmanları ve analistler tarafından yapılan yorumlar sık sık okunuyor. Altın ve döviz piyasalarındaki son durumu analiz eden uzmanlar fiyatların gelecek günlerde nasıl bir seyir izleyeceği konusundaki fikirlerini yatırımcılarla paylaştı.