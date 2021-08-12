Sarpa sardı tersi beklenirken hızlıca raydan çıkacak! Altın fiyatlarını gören kuyumcuya koştu! Gelecek ay mutlaka...
Vatandaşlar arasında 'yastık altı yatırımı' olarak tarif edilen altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. En çok tercih edilen yatırım aracı altında fiyatların neler olacağı gündemde yer aldı. Fiyatlarda yaşanan dikkat çekici hareketlilik nedeniyle binlerce kişi kuyumcuya akın etti. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 486,1 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başladı. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından heyecanla inceleniyor. Analistler ve uzmanlar fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda görüşlerini aktardı.
Sarpa sardı tersi beklenirken hızlıca raydan çıkacak! Altın fiyatlarını gören kuyumcuya koştu! Gelecek ay mutlaka... Altın fiyatları hakkında yapılan yorumlar yatırımcısı tarafından her gün okunuyor. Tam, yarım, gram ve çeyrek altın ya da bilezik alarak yatırım yapanlar fiyatların düşüşü karşısında şaşkınlık yaşadı. Bu hafta altın fiyatlarında sert iniş çıkışlar yaşandı. Gram altının fiyatının düşmesi şok etkisi yarattı ve gözler gelecek günlere çevrildi. Altın piyasasında hareketlilik göze çarparken özellikle piyasa uzmanları ve analistler tarafından yapılan yorumlar sık sık okunuyor. Altın ve döviz piyasalarındaki son durumu analiz eden uzmanlar fiyatların gelecek günlerde nasıl bir seyir izleyeceği konusundaki fikirlerini yatırımcılarla paylaştı.
Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklenenden daha kuvvetli gelmesi FED'in varlık alım programını beklenenden daha erken azaltmaya başlayacağına dair endişeler altında sert düşüşe neden oldu.