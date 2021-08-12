Maksimum 5 saniyede hesapta! Kredi faizinde 1.35 müjdesi tez duyuruldu! Fırsatla yeni tanışanlara şifa olacak!
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte bankaların kredi faiz oranları merak konusu oluyor. Bu doğrultuda faiz oranlarında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ağustos ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bankalar oranlarda tek tek değişikliğe giderken bazı bankalar ise oranlarda değişiklik yapmadı. Hayatın çeşitli alanlarında (Örneğin ev ya da araba almak, nakit para ihtiyacı) kullanmak üzere kredi çekecek olan bankaların en güncel tekliflerini öğrenerek ona göre kararını vermek isteyecek. İhtiyaç kredisinde en uygun faiz oranı 1.35 ile ING'de görülüyor. İşte faiz kararı sonrası bankaların kredi faiz oranları...
12.08.2021 15:02
- Son Güncelleme: 12.08.2021 15:09
Maksimum 5 saniyede hesapta! Kredi faizinde 1.35 müjdesi tez duyuruldu! Fırsatla yeni tanışanlara şifa olacak. Bankalar arasında faiz oranları için yaşanan rekabet arşa çıktı. Neredeyse tüm bankalar internet siteleri üzerinden faiz oranlarında değişiklik yaptı. Bankalar yeni faiz oranlarını peş peşe açıkladı. Ev ya da otomobil almak isteyenler en uygun kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisinde faiz oranları değişti. Bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar güncel faiz oranlarını mercek altına alıyor.