Sandıktakiler EYT'li oldu! EYT'de Ocak ve Şubat 2023 denklemi! 1969, 1978, 1995, 1999 sigorta başlangıcına ödeme TABLOSU çıktı!
YAŞA TAKILANLAR (EYT) BUGÜN FLAŞ AÇIKLAMALAR! EYT düzenlemesinin kimleri kapsayacağı, prim, sigorta girişinin kaç olması gerektiği ve askerlik, staj, hamilelik dönemlerinin sayılıp sayılmayacağı merak edilenler arasında. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası için Ocak ve Şubat ayları işaret edildi. Aralık ayında Meclis'e sevk edilecek düzenlemede yasal sürecin tamamlanmasının ardından Ocak 2023 itibarıyla uygulamaya sokulması planlanırken, ilk maaş ödemelerinin de 1 Şubat 2023 tarihinde yatırılması bekleniyor. İşte tüm bilgiler...
EYT SICAK GELİŞMELER: EYT BUGÜN MECLİSE GİRDİ Mİ? 1, 5 milyon EYT'linin emeklilik hazırlığı sürerken kritik gelişmeler de yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara EYT ile emeklilik verilecek. Primi eksik olanlar borçlanma, ihya, hizmet tespiti gibi yollarla tamamlayabiliyor. Bir yandan da EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ben EYT'li miyim? EYT kimleri kapsıyor? Prim nasıl kazanılır? Sigorta girişi 1969, 1979, 1981, 1986, 1994, 1996 olanlar EYT'li mi? EYT'den yaş şartı kaldırılırsa kimler emekli olabilecek? İşverenlere hangi kolaylıklar sağlanabilir? Sigorta dökümündeki harflerin anlamı ne? soruları gündemde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında "Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1.5 milyon kişi var" dedi. İşte son dakika detaylar...
Milyonlarca çalışan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini bekliyor. Bir yandan da merak ettikleri soruların doğru yanıtlarını araştırıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Bakanlığımız, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenleme konusunda başta işçi ve işveren örgütleri olmak üzere, odalar ve diğer ilgili sivil kuruluşlarla sürdürdüğü görüşmeleri tamamladıktan sonra çalışmaya nihai halini verip TBMM'ye sunacak ve uygulama takvimi, TBMM tarafından belirlenecektir." açıklamasında bulunmuştu. Buna göre şartları sağlayanlar uygulama başlar başlamaz, primi ve yılı eksik olanlar ise tamamladıklarında emekli olabilecek.
İşte merak edilen önemli soruların yanıtları...
ASKERLİK BORÇLANMASI NE KAZANDIRIR? BORÇLANMA İLE EYT'Lİ OLUNUR MU?
Erkekler askerlik borçlanmasıyla eksik primlerini tamamlayabiliyor. Eğer askerlik sigortalı olmadan önce yapılmışsa, borçlanma sigorta giriş tarihini de borçlanılan gün kadar geriye çekiyor. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ancak askerlik borçlanmasıyla başlangıcı bu tarihten önceye çekilenlerin de EYT kapsamında sayılması bekleniyor. Düzenleme Meclis'e geldiğinde bu durum da netleşecek.
DOĞUM BORÇLANMASI NE KAZANDIRIR?
Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur kadınların en çok 3 defaya mahsus olmak üzere doğumdan sonra prim ödemeden (en çok 2 yıl) geçirdikleri süreler borçlanılabiliyor. Kadınlara sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için bu imkan sunuluyor. Çocuk başına 720 gün, en çok 2160 gün prim kazanılıyor.