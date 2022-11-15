Sandıktakiler EYT'li oldu! EYT'de Ocak ve Şubat 2023 denklemi! 1969, 1978, 1995, 1999 sigorta başlangıcına ödeme TABLOSU çıktı!

EYT SICAK GELİŞMELER: EYT BUGÜN MECLİSE GİRDİ Mİ? 1, 5 milyon EYT'linin emeklilik hazırlığı sürerken kritik gelişmeler de yakından takip ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlardan prim ve yıl şartını tamamlayanlara EYT ile emeklilik verilecek. Primi eksik olanlar borçlanma, ihya, hizmet tespiti gibi yollarla tamamlayabiliyor. Bir yandan da EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? Ben EYT'li miyim? EYT kimleri kapsıyor? Prim nasıl kazanılır? Sigorta girişi 1969, 1979, 1981, 1986, 1994, 1996 olanlar EYT'li mi? EYT'den yaş şartı kaldırılırsa kimler emekli olabilecek? İşverenlere hangi kolaylıklar sağlanabilir? Sigorta dökümündeki harflerin anlamı ne? soruları gündemde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında "Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1.5 milyon kişi var" dedi. İşte son dakika detaylar...