Emirates Havayolu 16 bin dolarla çalışacak eleman arıyor! İşte Türkiye'deki ve dünyadaki pilotların maaşlar

Emirates Havayolu, pilot işe alımı için 27-28 Mayıs 2019 tarihlerinde İstanbul'da görüşme günü düzenliyor. İşe kabul edilenler konaklama ve 42 gün yıllık iznin yanı sıra aileleri de geçerli olmak üzere ücretsiz bilet ve çeşitli imtiyazlara hak kazanacak.