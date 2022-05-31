Sanayide çarklar dönüyor! Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı: İşte güncel liste ve dikkat çeken rakamlar

'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasına göre 2021 yılında üretimden satışlara göre zirvede 136 milyar 793 milyon TL ile TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) yer aldı. Sıralamada ikinci Ford Otomotiv, üçüncü de Star Rafineri oldu. İSO 500'ün ihracatı da yüzde 33,9'luk artışla 85,8 milyar dolara ulaştı. Türkiye genelinin 1,1 puan üzerinde gerçekleşen artışla İSO 500 ihracatı tarihsel rekor kırdı.