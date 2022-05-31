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Haberler Ekonomi Sanayide çarklar dönüyor! Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı: İşte güncel liste ve dikkat çeken rakamlar

Sanayide çarklar dönüyor! Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı: İşte güncel liste ve dikkat çeken rakamlar

Son dakika haberine göre "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" güncel listesi belli oldu. Peki Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu hangisi oldu? Listede hangi şirketler var? İşte İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması"na göre güncel liste.

31.05.2022 11:20 - Son Güncelleme: 31.05.2022 11:22
Sanayide çarklar dönüyor! Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı: İşte güncel liste ve dikkat çeken rakamlar

'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasına göre 2021 yılında üretimden satışlara göre zirvede 136 milyar 793 milyon TL ile TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) yer aldı. Sıralamada ikinci Ford Otomotiv, üçüncü de Star Rafineri oldu. İSO 500'ün ihracatı da yüzde 33,9'luk artışla 85,8 milyar dolara ulaştı. Türkiye genelinin 1,1 puan üzerinde gerçekleşen artışla İSO 500 ihracatı tarihsel rekor kırdı.

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Sanayide çarklar dönüyor! Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı: İşte güncel liste ve dikkat çeken rakamlar

İSO 500'ün 2021'de faaliyet karı yüzde 139 oranında artarak 342 milyar liraya çıktı. Finansman giderleri de Türk lirasındaki değer kaybı, enflasyondaki artış ve faiz oranlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 135 oranında artarak 209 milyar liraya yükseldi.

Sanayide çarklar dönüyor! Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı: İşte güncel liste ve dikkat çeken rakamlar

Böylece finansman giderlerinin faaliyet karına oranı hafif düşüşe rağmen son yıllarda olduğu gibi yüzde 60'ın üzerinde kaldı.

Sanayide çarklar dönüyor! Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı: İşte güncel liste ve dikkat çeken rakamlar

Özkaynaklar yüzde 53 artarak 624 milyar liraya yükselirken, toplam borçlar yüzde 71 büyüdü ve 1,5 trilyon liraya çıktı.

Sanayide çarklar dönüyor! Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı: İşte güncel liste ve dikkat çeken rakamlar

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Türkiye ekonomisi, geçen yıl dünya genelinin çok üzerinde gerçekleşen yüzde 11'lik büyüme ile son 10 yılın en güçlü performansını sergiledi.

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