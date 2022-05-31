81 ilde İŞKUR TYP alımları başlıyor! 1.5 milyon kişi alınacak! 7 alanda açık iş sayısı duyuruldu: En az 5.000 TL maaşla 9 ay sürecek! Okul güvenliği, temizlikçi...

İŞKUR üzerinden haziran ayı toplum yararına personel alımı ilanlar sıkı takibe alındı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan vatandaşların en çok başvurduğun kurumların başında geliyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları yakından takip eden vatandaşlar, kendilerine uygun fırsatları değerlendiriyor. İŞKUR ilanlarında özel sektörün yanı sıra kamuya da binlerce personel alınıyor. Peki İŞKUR TYP ilanları başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanlarına nasıl başvurulur? İşte TYP ilanlarına dair detaylar!