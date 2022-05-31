Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 81 ilde İŞKUR TYP alımları başlıyor! 1.5 milyon kişi alınacak! 7 alanda açık iş sayısı duyuruldu: En az 5.000 TL maaşla 9 ay sürecek! Okul güvenliği, temizlikçi...

81 ilde İŞKUR TYP alımları başlıyor! 1.5 milyon kişi alınacak! 7 alanda açık iş sayısı duyuruldu: En az 5.000 TL maaşla 9 ay sürecek! Okul güvenliği, temizlikçi...

Haziran ayı TYP ilanı açıklandı. Kamu kurumlarına personel alımı ilanlarından bir tanesi olan toplum yararına programı kapsamında personel alımı başvuruları nasıl yapılacak ve başvuru tarihi nedir? İŞKUR TYP ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanlarına kimler başvurabilir? Soruları yeniden gündeme geldi. Toplum yararına programlarda yeni dönem başladığı duyuruldu. Programlar artık 9 ay sürecek. 1.5 milyon açıköğretim öğrencisi ile isteğe bağlı sigortalılar da toplum yararına çalışabilecek. TYP'de izin süresi kaç gün? TYP başvuruları nasıl yapılacak? İşte merak edilenler!

takvim.com.tr
31.05.2022 11:20 - Son Güncelleme: 31.05.2022 11:20
81 ilde İŞKUR TYP alımları başlıyor! 1.5 milyon kişi alınacak! 7 alanda açık iş sayısı duyuruldu: En az 5.000 TL maaşla 9 ay sürecek! Okul güvenliği, temizlikçi...

İŞKUR üzerinden haziran ayı toplum yararına personel alımı ilanlar sıkı takibe alındı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan vatandaşların en çok başvurduğun kurumların başında geliyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları yakından takip eden vatandaşlar, kendilerine uygun fırsatları değerlendiriyor. İŞKUR ilanlarında özel sektörün yanı sıra kamuya da binlerce personel alınıyor. Peki İŞKUR TYP ilanları başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanlarına nasıl başvurulur? İşte TYP ilanlarına dair detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
81 ilde İŞKUR TYP alımları başlıyor! 1.5 milyon kişi alınacak! 7 alanda açık iş sayısı duyuruldu: En az 5.000 TL maaşla 9 ay sürecek! Okul güvenliği, temizlikçi...

Toplum yararına çalışma yeniden düzenlendi! Kimler yararlanacak?

Toplum yararına programlarda yeni dönem başladı. Programlar 9 ay sürecek.

81 ilde İŞKUR TYP alımları başlıyor! 1.5 milyon kişi alınacak! 7 alanda açık iş sayısı duyuruldu: En az 5.000 TL maaşla 9 ay sürecek! Okul güvenliği, temizlikçi...

1.5 milyon açıköğretim öğrencisi ile isteğe bağlı sigortalılar da toplum yararına çalışabilecek.

81 ilde İŞKUR TYP alımları başlıyor! 1.5 milyon kişi alınacak! 7 alanda açık iş sayısı duyuruldu: En az 5.000 TL maaşla 9 ay sürecek! Okul güvenliği, temizlikçi...

Bugüne kadar 2 milyona yakın vatandaşın yararlandığı okul güvenliği, çevre düzenlemesi, bakımonarım, ağaçlandırma, park düzenlemesi işlerini içeren toplum yararına programlar (TYP) yeniden düzenlendi.

81 ilde İŞKUR TYP alımları başlıyor! 1.5 milyon kişi alınacak! 7 alanda açık iş sayısı duyuruldu: En az 5.000 TL maaşla 9 ay sürecek! Okul güvenliği, temizlikçi...

Türkiye İş Kurumu; afet, salgın, mücbir hallerde ve sosyal kriz durumlarında toplum yararına programlar düzenleyebilecek. Programdan 1.5 milyon açıköğretim öğrencisi ve isteğe bağlı sigorta primi yatıran işsizler de yararlanabilecek.

SON DAKİKA