3600 ek göstergede 3 alternatif! Çalışmalar tamamlandı kararı Başkan Erdoğan verecek! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek göstergeçalışması tamamlandı.

İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi.