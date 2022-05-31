3600 ek göstergede 3 alternatif! Çalışmalar tamamlandı kararı Başkan Erdoğan verecek! 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?
Son dakika haberine göre 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıda dar ve geniş kapsamlı olmak üzere 3 alternatif değerlendirildi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge hangi memurları kapsayacak? İşte detaylar...
31.05.2022 12:19 - Son Güncelleme: 31.05.2022 12:24
Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek göstergeçalışması tamamlandı.
İlk görüşme 16 Şubat'ta yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkilileri ile bir araya geldi.
3600 Ek Gösterge Komisyonu, 16 Mart'ta ise ikinci kez toplandı. Memur-Sen, düzenlemenin tüm memurları kapsamasını istedi.
2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SUNULMASI BEKLENİYOR
Son görüşmelerin ardından 3600 ek göstergede çalışma tamamlandı. Hazırlanan taslağın bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması bekleniyor.