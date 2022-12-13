Samsun 4 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ! TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2+1 3+1 İlkadım, Merkez, Bafra, Canik, Çarşamba...

TOKİ kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. 12 Aralık'ta başlayan Samsun kura çekimleri 14 Aralık'a kadar sürecek. 11 ilçede toplamda 4 bin 450 sosyal konutun hak sahipleri belli olacak. Peki, Samsun kura sonuçları açıklandı mı? İşte Samsun 4 bin 450 konut TOKİ kura İSİM LİSTESİ!