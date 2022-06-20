Salı gününe giriyoruz ŞOK’ta şok indirim başlıyor! Hemen aktüel kataloğuna bakın! 3 farklı ürün 14 TL! Hem yiyecek hem giyecek ürünlerde...

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK indirimleri başladı mı? Yeni ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı mı? soruları gün boyu araştırılıyor. Vatandaşlar indirimli ürünleri kaçırmamak için hemen aktüel ürünler listesini arıyor. Haberimizde bu haftanın yeni, güncel tüm kataloğuna ulaşabilirsiniz! Hem giyecek hem yiyecek ürünlerde indirim yapıldı! Fiyatların düşmesiyle 3 farklı ürün 14 TL'ye alınmaya başlandı. İşte ŞOK aktüel listesi...