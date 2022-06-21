Emeklilik yaşını 1095 gün düşürün! 2022, 2003, 2004, 2008’den sonra işe girenler! Yıllarca beklemeden 48,49,50,52 yaşında erken emeklilik!

Erken emeklilik her kesimin en büyük hayali haline gelmiş durumda. Erken emekli olmanın basit yolları amacıyla yeni formül açıklandı. Emekli maaşını arttırmak ve erken emekli olmak isteyenler amacıyla son dakika haberi geldi. 8 sene erken emeklilik kimleri kapsıyor? Emekli olduktan sonra daha yüksek maaş alarak rahat bir yaşam sürmek isteyen kişiler bunun formülünü ararken emekli maaşı hesaplama işlemi 2000 öncesi, Ocak 2000-Ekim 2008 arası ile 2008 sonrası olmak üzere 3 farklı tarih üzerinden yapılıyor. Peki, kimler erken emekli olabilir? İşte hesabı haberimizde...