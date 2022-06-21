Taban aylık asgari ücret seviyesinde (4.253 TL) olacak! Emekli Temmuz zammında intibak müjdesi! 4a,4b, 4c, SSK, Bağkur'luya 1.753 TL fark ve iyileştirme...

Milyonlarca emekli Temmuz ayını büyük bir merakla bekliyor. Emekliler Temmuz ayında hem ikramiyelerine hem de zamlı maaşlarına kavuşacak. Milyonlarca emekli Temmuz zammını ve ek iyileştirmeleri beklerken, TÜED'den yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi teklifi sunuldu. Şu anda asgari ücret 4.253 TL. Bu teklif onaylanırsa en düşük emekli aylığı 4.253 TL olacak. Peki, Temmuz emekli zammı kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler!