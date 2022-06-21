Taban aylık asgari ücret seviyesinde (4.253 TL) olacak! Emekli Temmuz zammında intibak müjdesi! 4a,4b, 4c, SSK, Bağkur'luya 1.753 TL fark ve iyileştirme...
Milyonlarca emekli Temmuz ayında yapılacak yılın ikinci zammını merak etmeye başladı. Memurlar vae emekliler her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki ayrı artış alıyor. Bu artışları da enflasyon oranları belirliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alıyor. Emekli maaşları hakkında TÜED'den son dakika açıklama geldi. Açıklamada, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi teklifi sunuldu. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi? Emekli maaşları Temmuz'da kaç TL olacak? İşte konu hakkında merak edilenler!
Milyonlarca emekli Temmuz ayını büyük bir merakla bekliyor. Emekliler Temmuz ayında hem ikramiyelerine hem de zamlı maaşlarına kavuşacak. Milyonlarca emekli Temmuz zammını ve ek iyileştirmeleri beklerken, TÜED'den yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi teklifi sunuldu. Şu anda asgari ücret 4.253 TL. Bu teklif onaylanırsa en düşük emekli aylığı 4.253 TL olacak. Peki, Temmuz emekli zammı kaç TL olacak? İşte tüm merak edilenler!
Milyonlarca emekli Temmuz zammını ve ek iyileştirmeleri beklerken, TÜED'den 'En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesine yükseltilsin' teklifi geldi.
Temmuz'da tüm emekli maaşları artacak. Ayrıca maaşlarda bir ek iyileştirme yapılması da bekleniyor. Bu kapsamda taban aylıkların artırılması gündemde.
Çalışmalar devam ederken; Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün'den 'en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi' teklifi geldi.