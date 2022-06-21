Salı gününe girdik ŞOK'ta şok indirim başladı! Hemen aktüel kataloğuna bakın! 3 farklı ürün 14 TL! Hem yiyecek hem giyecek ürünlerde...
ŞOK'un aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta ŞOK marketlerinde neler olduğunu merak edenler araştırmalara koyuldu. Sabah saatlerinden itibaren bir çok kişi aktüel ürünler belli olur olmaz sınır sayıda verildiği için marketlerin önlerinde sıraya giriyor. ŞOK'un bu haftaki indirimleri de sıraya koydurtacak! Yeni haftanın yeni kampanyası duyuruldu. 3 farklı ürün toplam 14 TL'ye satılmaya başlandı. İşte ŞOK zincir marketlerinin güncel aktüel ürünler kataloğunun sayfa, sayfa gösterimi...
21.06.2022 08:42 - Son Güncelleme: 21.06.2022 08:43
ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK indirimleri başladı mı? Yeni ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı mı? soruları gün boyu araştırılıyor. Vatandaşlar indirimli ürünleri kaçırmamak için hemen aktüel ürünler listesini arıyor. Haberimizde bu haftanın yeni, güncel tüm kataloğuna ulaşabilirsiniz! Hem giyecek hem yiyecek ürünlerde indirim yapıldı! Fiyatların düşmesiyle 3 farklı ürün 14 TL'ye alınmaya başlandı. İşte ŞOK aktüel listesi...