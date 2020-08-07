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Salarha Tüneli'nde sona yaklaşılıyor! 20 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Gelen son dakika haberine göre, Salarha Tüneli'nde sona yaklaşıldığı açıklandı. Salarha Tüneli'nin hizmete açılmasıyla birlikte 20 dakikalık yol 5 dakika inecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bu kadar ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde, koronavirüsle mücadele devam ederken Türkiye gerçekten yatırımlarını imkanlarını zorlamak suretiyle finanse ediyor ve büyümesine devam ediyor." dedi.

07.08.2020 19:06 - Son Güncelleme: 07.08.2020 19:10
Salarha Tüneli'nde sona yaklaşılıyor! 20 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Salarha Tüneli'nde ışık göründü. Türkiye'nin yatırımlarıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Bu kadar ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde, koronavirüsle mücadele devam ederken Türkiye gerçekten yatırımlarını imkanlarını zorlamak suretiyle finanse ediyor ve büyümesine devam ediyor" dedi.

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Salarha Tüneli'nde sona yaklaşılıyor! 20 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Yazıcı, Rize Güney Çevre Yolu ile Küçükçayır-Andon yolunu birbirine bağlayacak Salarha Tüneli için düzenlenen "Işık Göründü" töreninde, Rize'de önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Salarha Tüneli'nde sona yaklaşılıyor! 20 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Ovit Tüneli'ni tamamladıklarını anımsatan Yazıcı, "Bugün burada iki tüplü olan Salarha Tünelinin, sağ taraftaki ışık göründü törenini yaptık. 'Işık göründü' önemli bir söylem. Bu tüneller çok yapıldığı için bunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Salarha Tüneli'nde sona yaklaşılıyor! 20 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Yazıcı, Salarha Tüneli'nin önemli bir proje olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Soluk borusu diye de niteleyebiliriz. Geri kalan kısmı da 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanıp hizmete girecek. Rize'de Türkiye'nin en önemli Rize-Artvin Havalimanı bitmek üzere. Dünyada sayılı bir havalimanı olacak. Ovit Tüneli'nin devamındaki yol yapımları planlamada. Çalışmalar devam ediyor. Bu kadar ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde, koronavirüsle mücadele devam ederken Türkiye gerçekten yatırımlarını imkanlarını zorlamak suretiyle finanse ediyor ve büyümesine devam ediyor."

Salarha Tüneli'nde sona yaklaşılıyor! 20 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

"TÜRKİYE'NİN NELER BAŞARABİLECEĞİNİ DOSTA DÜŞMANA GÖSTERMİŞ DURUMDAYIZ"

İyidere Lojistik Merkezi'nin de ihalesinin yapıldığını belirten Yazıcı, "İhale süreci bitince herhangi bir eksiklik yoksa yüklenici firma orada çalışmalarına başlayacak. Bütün bu yatırımlar Türkiye'nin her yerinde devam ediyor. Bu Türkiye'nin gücüdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı uygulamalarıyla iş görme tarzıyla imkan oluşturmak suretiyle Türkiye'nin neler başarabileceğini dosta düşmana göstermiş durumdayız." diye konuştu.

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