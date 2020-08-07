Salarha Tüneli'nde sona yaklaşılıyor! 20 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Yazıcı, Salarha Tüneli'nin önemli bir proje olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Soluk borusu diye de niteleyebiliriz. Geri kalan kısmı da 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanıp hizmete girecek. Rize'de Türkiye'nin en önemli Rize-Artvin Havalimanı bitmek üzere. Dünyada sayılı bir havalimanı olacak. Ovit Tüneli'nin devamındaki yol yapımları planlamada. Çalışmalar devam ediyor. Bu kadar ekonomik sorunların yaşandığı bir dönemde, koronavirüsle mücadele devam ederken Türkiye gerçekten yatırımlarını imkanlarını zorlamak suretiyle finanse ediyor ve büyümesine devam ediyor."