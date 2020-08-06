O veriler açıklandı! İşte Temmuz’da en çok tercih edilen araba markaları

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan fabrikaların açılmasıyla birlikte otomobil satın alma eğilimi de artışa geçti. Hürriyet'te yer alan habere göre, üretilen otomobilleri satışa koyan markalar Temmuz ayında toplamda 69 bin 427 otomobil satışı gerçekleştirdi.



Otomotiv Distribütörleri Derneği satışların istatistiklerini ortaya çıkardı.



İşte markalara göre en çok satılan otomobiller