O veriler açıklandı! İşte Temmuz’da en çok tercih edilen araba markaları
Koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için uygulamaya sokulan ekonomi paketleri vatandaşları rahatlattı. Son olarak taşıt kredi faizlerindeki düşüş araç almak isteyenleri hareketlendirdi. Otomotiv Distribütörleri Derneği, en çok satılan araba markalarını gösteren verileri paylaştı. İşte detaylar…
06.08.2020 09:21
- Son Güncelleme: 06.08.2020 09:21
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan fabrikaların açılmasıyla birlikte otomobil satın alma eğilimi de artışa geçti. Hürriyet'te yer alan habere göre, üretilen otomobilleri satışa koyan markalar Temmuz ayında toplamda 69 bin 427 otomobil satışı gerçekleştirdi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği satışların istatistiklerini ortaya çıkardı.
İşte markalara göre en çok satılan otomobiller
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