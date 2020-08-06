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O veriler açıklandı! İşte Temmuz’da en çok tercih edilen araba markaları

Koronavirüsün ekonomik etkilerinden zarar görmemek için uygulamaya sokulan ekonomi paketleri vatandaşları rahatlattı. Son olarak taşıt kredi faizlerindeki düşüş araç almak isteyenleri hareketlendirdi. Otomotiv Distribütörleri Derneği, en çok satılan araba markalarını gösteren verileri paylaştı. İşte detaylar…

06.08.2020 09:21 - Son Güncelleme: 06.08.2020 09:21
O veriler açıklandı! İşte Temmuz’da en çok tercih edilen araba markaları

Koronavirüs nedeniyle kapalı olan fabrikaların açılmasıyla birlikte otomobil satın alma eğilimi de artışa geçti. Hürriyet'te yer alan habere göre, üretilen otomobilleri satışa koyan markalar Temmuz ayında toplamda 69 bin 427 otomobil satışı gerçekleştirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği satışların istatistiklerini ortaya çıkardı.

İşte markalara göre en çok satılan otomobiller

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O veriler açıklandı! İşte Temmuz’da en çok tercih edilen araba markaları

Volkswagen 4589 adet

O veriler açıklandı! İşte Temmuz’da en çok tercih edilen araba markaları

Citroen 1698 adet

O veriler açıklandı! İşte Temmuz’da en çok tercih edilen araba markaları

Subaru 83 adet

O veriler açıklandı! İşte Temmuz’da en çok tercih edilen araba markaları

Toyota 3170 adet

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