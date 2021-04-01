Sakın satmayın diyerek açıkladı! Gümüş ve altın fiyatları için sürpriz ikaz! En az 600 lira...

Altın fiyatlarında ve döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Bu bağlamda da piyasalardaki gelişmeler daha yakından takip ediliyor. Dün Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 düşüşle 451 bin 960 liradan tamamladı. Küresel piyasalarda aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, 1,680 dolar düzeylerine kadar inen ons altının fiyatı hafif toparlanmayla 1,700 dolar sınırına yaklaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.