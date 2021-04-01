Sakın satmayın diyerek açıkladı! Gümüş ve altın fiyatları için sürpriz ikaz! En az 600 lira...
İnişli ve çıkışlı grafiğiyle dikkatleri üzerine çekmeye devam eden altın fiyatlarının gelecek günlerde düşüp düşmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Yaşanan yükselişle birlikte fiyatların seyri hakkında yapılan uzman yorumları yakından takip ediliyor. Piyasalarda bugün çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını 3.020 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 değer kaybetmesinin ardından bugün de yüzde 0,6 azalışla 1.702 dolardan alıcı buluyor. Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurlarına dair önemli açıklamalar yaptı.
Altın fiyatlarında ve döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Bu bağlamda da piyasalardaki gelişmeler daha yakından takip ediliyor. Dün Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 düşüşle 451 bin 960 liradan tamamladı. Küresel piyasalarda aşılamanın ABD'de daha hızlı ilerlemesi ve ABD ekonomisine ilişkin verilerin daha hızlı bir toparlanmaya işaret etmesinin desteğindeki doların yükselmesiyle, 1,680 dolar düzeylerine kadar inen ons altının fiyatı hafif toparlanmayla 1,700 dolar sınırına yaklaştı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve gümüş fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
ALTININ KİLOGRAMI 451 BİN 960 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 451 bin 960 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 450 bin lirayı, en yüksek ise 455 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 451 bin 960 liradan tamamladı.