SON DAKİKA! Yeni paket geliyor! 500 bin TL'ye kadar finansman desteği
Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) mart ayının sona ermesiyle birlikte son buldu. İşverenler KÇÖ sonrası normal çalışmaya dönerek normalleşme desteğinden faydalanabilir. Ya da çalışanları ücretsiz izne çıkarabilir. Ücretsiz izne çıkan çalışanlar 17 Mayıs tarihine kadar aylık 1341 lira nakdi ücret desteğinden faydalanabilir. Ayrıca bir başka destek daha var. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 500 bin liraya kadar finansman desteği sağlanacak. İşte detaylar...
NORMALLEŞME DESTEĞİ
İşverenler için geçen senenin ağustos ayında uygulamaya giren normalleşme desteği devam ediyor. Normalleşme desteği kapsamında, işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesini teşvik etmek amacıyla sigortalı ve işveren paylarının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.