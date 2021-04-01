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SON DAKİKA! Yeni paket geliyor! 500 bin TL'ye kadar finansman desteği

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) mart ayının sona ermesiyle birlikte son buldu. İşverenler KÇÖ sonrası normal çalışmaya dönerek normalleşme desteğinden faydalanabilir. Ya da çalışanları ücretsiz izne çıkarabilir. Ücretsiz izne çıkan çalışanlar 17 Mayıs tarihine kadar aylık 1341 lira nakdi ücret desteğinden faydalanabilir. Ayrıca bir başka destek daha var. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 500 bin liraya kadar finansman desteği sağlanacak. İşte detaylar...

01.04.2021 08:55 - Son Güncelleme: 01.04.2021 08:55
SON DAKİKA! Yeni destek paketi geliyor! 500 bin TL'ye kadar...

Salgının başladığı 2020'nin mart ayında kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırılarak, tüm işverenlere, çalışanları için kısa çalışma ödeneğinden yararlanma imkanı sağlandı.

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SON DAKİKA! Yeni destek paketi geliyor! 500 bin TL'ye kadar...

Bir senedir de kısa çalışma ödeneği uygulaması devam ediyor ve bu süre içinde 3.7 milyondan fazla çalışana, 27.7 milyar lira ödendi. Hürriyet'in haberine göre kısa çalışma ödeneği dün, 31 Mart tarihi itibariyle son buldu. İşte 31 Mart sonrası dönemle ilgili detaylar...

SON DAKİKA! Yeni destek paketi geliyor! 500 bin TL'ye kadar...

İşverenler, 'kısa çalışma ödeneği bitiyor biz hangi desteklerden yararlanacağız?' diye soruyor; çalışanlar ise 'kısa çalışma ödeneği bitince işveren bizi işten çıkartır mı?' diye merak ediyor.

SON DAKİKA! Yeni destek paketi geliyor! 500 bin TL'ye kadar...

NORMALLEŞME DESTEĞİ
İşverenler için geçen senenin ağustos ayında uygulamaya giren normalleşme desteği devam ediyor. Normalleşme desteği kapsamında, işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesini teşvik etmek amacıyla sigortalı ve işveren paylarının tamamı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.

SON DAKİKA! Yeni destek paketi geliyor! 500 bin TL'ye kadar...

Bu kapsamda; 2021'in Haziran ayını geçmemek üzere 6 ay süreyle işverenlere, sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek veriliyor.