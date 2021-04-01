SON DAKİKA! Yeni paket geliyor! 500 bin TL'ye kadar finansman desteği

Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) mart ayının sona ermesiyle birlikte son buldu. İşverenler KÇÖ sonrası normal çalışmaya dönerek normalleşme desteğinden faydalanabilir. Ya da çalışanları ücretsiz izne çıkarabilir. Ücretsiz izne çıkan çalışanlar 17 Mayıs tarihine kadar aylık 1341 lira nakdi ücret desteğinden faydalanabilir. Ayrıca bir başka destek daha var. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 500 bin liraya kadar finansman desteği sağlanacak. İşte detaylar...

01.04.2021 08:55 - Son Güncelleme: 01.04.2021 08:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





