O illerde yaşayanlar düşük faizli krediden yararlanabilecek! Ziraat Bankası kredi başvuru şartlarını açıkladı!

Özellikle pandemi sürecinde ihtiyaç kredileri daha da ön plana çıkıyor ve vatandaşlar vatandaşların faiz oranlarını merak ediyor. Ziraat Bankası'ndan müjdeli bir haber geldi ve o illerde yaşayanlar düşük faizli krediden yararlanabilecek. Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında protokol imzalandı ve söz konusu tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı. Hayvancılıkla uğraşmak isteyen vatandaşlar bu konuya yoğun ilgi gösterdi. Ziraat Bankası başvuru şartlarını açıkladı. İşte detaylar…