O illerde yaşayanlar düşük faizli krediden yararlanabilecek! Ziraat Bankası kredi başvuru şartlarını açıkladı!
Özellikle pandemi sürecinde ihtiyaç kredileri daha da ön plana çıkıyor ve vatandaşlar vatandaşların faiz oranlarını merak ediyor. Ziraat Bankası'ndan müjdeli bir haber geldi ve o illerde yaşayanlar düşük faizli krediden yararlanabilecek. Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında protokol imzalandı ve söz konusu tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı. Hayvancılıkla uğraşmak isteyen vatandaşlar bu konuya yoğun ilgi gösterdi. Ziraat Bankası kredi başvuru şartlarını açıkladı. İşte detaylar…
Özellikle pandemi sürecinde ihtiyaç kredileri daha da ön plana çıkıyor ve vatandaşlar vatandaşların faiz oranlarını merak ediyor. Ziraat Bankası'ndan müjdeli bir haber geldi ve o illerde yaşayanlar düşük faizli krediden yararlanabilecek. Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri arasında protokol imzalandı ve söz konusu tebliğ Resmi Gazete'de yayınlandı. Hayvancılıkla uğraşmak isteyen vatandaşlar bu konuya yoğun ilgi gösterdi. Ziraat Bankası başvuru şartlarını açıkladı. İşte detaylar…
Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifleri tarımsal hayatı destek amacıyla bazı illerde yaşayan vatandaşlara düşük faizli kredi fırsatı sunuyor. Hayvancılıkla uğraşan ve o illerde yaşayan vatandaşlar istenen şartları taşımaları halinde Ziraat Bankası'ndan düşük faizle kredi çekme imkanını elde ediyor. Ziraat Bankası başvuru şartlarını açıkladı, peki başvurular nereden yapılacak? İşte ayrıntılar…
ZİRAAT BANKASI VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ
Söz konusu kredilerle ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ şu şekilde:
"T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/4)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/2)
MADDE 1 – 25/3/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4)'nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (uu) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"uu) Tarımsal amaçlı üretici birlikleri: 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan ve faaliyet gösteren tarımsal üretici birliklerini ve/veya 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre kurulmuş ıslah amaçlı yetiştirici birliklerini,"
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Uşak" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Muş ve Tunceli" ibareleri eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan "zirai kredilendirme belgesi" ibaresi "kredi uygunluk belgesi" olarak değiştirilmiştir.
"(1) Karar kapsamında, 9/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında değerlendirilen, kredi uygunluk belgesi veya geçerlilik süresi devam eden zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılabilir."
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.