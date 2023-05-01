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Sakın çöpe atayım demeyin! Hurdacılar bu ürünü fellik fellik arıyor! Servet değerinde oluyor! Herkesin evinde var

Gelişen teknoloji ve yenilenen ürünler sayesinde eskimiş, kullanmadığımız veya yenisini aldığımız için bir kenarda beklettiğimiz elektronik cihazlar gün geçtikçe artıyor. Bu atıkların çoğu çöpe atılıyor veya unutuluyor ancak bu cihazlar geri dönüştürülerek hem çevreye katkı sağlanabilir hem de para kazanılabilir. Bu yazımızda, e-atık geri dönüşümü ve kazanç yöntemleri hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

01.05.2023 15:42 - Son Güncelleme: 01.05.2023 15:42
Sakın çöpe atayım demeyin! Hurdacılar bu ürünü fellik fellik arıyor! Servet değerinde oluyor! Herkesin evinde var

Gelişen teknoloji ve yenilenen ürünler sayesinde elektronik cihazlar sürekli olarak yenileniyor ve birçok kişi de yeni ürünleri kullanmayı tercih ediyor. Eskiye ayrılan cihazlar ise çoğunlukla çöpe atılıyor veya kullanılmaz hale geliyor. Ancak, bu cihazların geri dönüştürülmesiyle hem çevreye katkı sağlanabilir hem de ek gelir elde edilebilir. Bu yazımızda, e-atık geri dönüşümü ve kazanç yöntemleri hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

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Sakın çöpe atayım demeyin! Hurdacılar bu ürünü fellik fellik arıyor! Servet değerinde oluyor! Herkesin evinde var

Elektronik Atıkların Değeri

Birleşmiş Milletler Üniversitesi ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından yayımlanan rapora göre, Türkiye'de 623 ton e-atık bulunuyor ve bu atıklardan oluşan değerli eşyaların toplam değeri 55 milyar euro olarak düşünülüyor.

Sakın çöpe atayım demeyin! Hurdacılar bu ürünü fellik fellik arıyor! Servet değerinde oluyor! Herkesin evinde var

Bu rakamlar göz önüne alındığında, elektronik atıkların geri dönüştürülmesiyle ciddi bir gelir elde edilebileceği açıkça görülüyor.

Sakın çöpe atayım demeyin! Hurdacılar bu ürünü fellik fellik arıyor! Servet değerinde oluyor! Herkesin evinde var

Hangi Elektronik Cihazlar Geri Dönüştürülebilir?

Elektronik cihazlar arasında geri dönüştürülebilecek pek çok malzeme bulunuyor. Özellikle bilgisayarlar, cep telefonları, tabletler, televizyonlar, beyaz eşyalar, güneş pilleri, piller ve ışıklandırma sistemleri geri dönüştürülebilir malzemeler arasında yer alıyor.

Sakın çöpe atayım demeyin! Hurdacılar bu ürünü fellik fellik arıyor! Servet değerinde oluyor! Herkesin evinde var

E-Atık Geri Dönüşümü Nasıl Yapılır?

E-atık geri dönüşümü, belirli adımlar izlenerek gerçekleştirilir. İlk olarak, kullanılmayan cihazlar belirlenir ve doğru bir şekilde sökülür. Sökülen malzemeler belirli gruplara ayrılır ve ayrı ayrı geri dönüştürülür.

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