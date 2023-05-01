Sakın çöpe atayım demeyin! Hurdacılar bu ürünü fellik fellik arıyor! Servet değerinde oluyor! Herkesin evinde var

Gelişen teknoloji ve yenilenen ürünler sayesinde elektronik cihazlar sürekli olarak yenileniyor ve birçok kişi de yeni ürünleri kullanmayı tercih ediyor. Eskiye ayrılan cihazlar ise çoğunlukla çöpe atılıyor veya kullanılmaz hale geliyor. Ancak, bu cihazların geri dönüştürülmesiyle hem çevreye katkı sağlanabilir hem de ek gelir elde edilebilir. Bu yazımızda, e-atık geri dönüşümü ve kazanç yöntemleri hakkında detaylı bilgi vereceğiz.