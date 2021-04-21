Son dakika haberi: Paraya ihtiyacı olanlara aylık 1038 TL muhtaç aylığı destek ödemesi... Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alabilirsiniz!
Paraya gereksinimi olanlara aylık 1037,96 TL fakir aylığı dayanak ödemesi için ayrıntılar geliyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM lüzum sahibi ailelere, öksüz ve engellilere 1037,96 liralık dayanak yapıyor. Destekten faydalanmak isteyen vatandaşların sosyal güvenceyi olmaması, gelişi güzel bir hasılat veya aylığı bulunmaması, hasılat getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması ve mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması gerekmektedir. Peki, fakirlik maaşı nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Şartları nelerdir ve nasıl alınır? İşte, maddi imkansızlıkların kucağına düşen vatandaşlar için verilen fakirlik maaşına dair bilgiler...
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, ihtiyaç sahibi ailelere 2021 yılı boyunca 1037,96 TL muhtaç aylığı ödemesi yapılıyor. Peki VGM muhtaç aylığı başvurusu nasıl yapılır? Başvuru formu ve merak edilenler… Devlet gelir seviyesi düşük olan ve muhtaçlık statüsünde değerlendirilen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılaması adına fakirlik maaşı desteği sağlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen muhtaçlık aylığı herhangi bir sosyal güvencesi ve geliri olmayan vatandaşlara nefes olmaya devam ediyor. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar ise yoksulluk aylığını araştırıyorlar.
FAKİRLİK MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?
Fakirlik maaşından en az yüzde 40 oranında engeli olan, 18 yaşını doldurmadan anne/babasını kaybeden ve kendisine bakacak aile üyesi bulmayan, 65 yaşını geçmesine rağmen SGK'dan herhangi bir aylık almayan, yoksulluk sınırının altında olan kişilerin yararlanması mümkündür.
Fakirlik maaşı başvurusunda bulunacak kişilerin sosyal güvencesi olmamalıdır.
Kişinin herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması gereklidir.
Mahkeme kararı ve kanun kapsamında vatandaşların bakım altına alınmamış olması şarttır.
-Kişilerin gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının mevcut olmaması veya olması durumunda bunlardan elde edilen aylık ortalama gelirin belirlenen muhtaç aylık miktarını geçmemesi lazım.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvurular şahsen yapılabileceği gibi kendisi gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için posta yoluyla başvuru yapmak da mümkündür. Muhtaç aylığı başvurusunda bulunan kişiler, başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engel durumuna sahiplerse sağlık raporunu da bu formla birlikte teslim etmelidir.